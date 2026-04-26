Bu gün keçiriləcək futbol oyunlarının AFİŞASI

Bu gün Avropa futbol liqalarında və Türkiyədə bir-birindən maraqlı oyunlar keçiriləcək. Günün ən çox maraqla gözlənilən matçı isə Türkiyədə baş tutacaq “Qalatasaray” – “Fənərbağça” derbisidir.
İdman.Biz bu gün keçiriləcək oyunların afişasını təqdim edir:
Türkiyə Superliqası
15:30. “Gənclərbirliyi” – “Kocaelispor”
21:00. “Qalatasaray” – “Fənərbağça”
İngiltərə Kuboku
18:00 "Çelsi" - "Lids Yunayted"
İspaniya La Liqası
16:00. “Rayo Valyekano” – “Real Sosyedad”
18:15. “Real Oviedo” – “Elçe”
20:30. “Osasuna” – “Sevilya”
23:00. “Vilyarreal” – “Selta”
İtaliya A Seriyası
14:30. “Fiorentina” – “Sassuolo”
17:00. “Cenoa” – “Komo”
20:00. “Torino” – “İnter”
22:45. “Milan” – “Yuventus”
Almaniya Bundesliqası
17:30. “Ştutqart” – “Verder”
19:30. “Borussiya Dortmund” – “Frayburq”
Fransa Liqa 1
17:00. “Loryan” – “Strasburq”
19:15. “Paris” – “Lill”
19:15. “Le Havr” – “Mets”
19:15. “Renn” – “Nant”
22:45. “Marsel” – “Nitsa”