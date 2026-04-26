26 Aprel 2026
AZ

De Zerbi “Tottenhem”in zədəli futbolçularından danışdı

Futbol
Xəbərlər
26 Aprel 2026 06:38
364
De Zerbi “Tottenhem”in zədəli futbolçularından danışdı

İngiltərənin “Tottenhem” futbol komandasının baş məşqçisi Roberto De Zerbi “Vulverhempton” ilə oyunda (1:0) zədələnən hücumçu Dominik Solanke və yarımmüdafiəçi Xavi Simonsun sağlamlıq durumu haqqında açıqlama verib.

İdman.Biz klubun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, mütəxəssis hər iki futbolçunun vəziyyətinin yaxın günlərdə tam bəlli olacağını bildirib.

Baş məşqçinin sözlərinə görə, Solankedə əzələ zədəsi qeydə alınıb:

“Solankenin zədəsinin nə dərəcədə ciddi olduğunu hələ bilmirəm. Xavidə isə diz problemi var. Bazar ertəsi və ya çərşənbə axşamı bu barədə daha ətraflı məlumat alacağıq. Solankenin zədəsi o qədər də ağır deyil, lakin neçə oyun buraxacağını dəqiq deyə bilmərəm”.

De Zerbi Simonsun diz zədəsi ilə bağlı narahatlığını da gizlətməyib:

“Xavinin real vəziyyətini bilmək istərdim, çünki diz zədəsi hər zaman əzələ zədəsindən fərqlənir. O, ağrılar hiss edirdi. Lakin iki dəqiqə əvvəl onunla danışdım, özünü zədə aldığı andakından daha yaxşı hiss edir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milot Raşitsanın sevgilisinə jesti boşa çıxdı - VİDEO
05:49
Futbol

Milot Raşitsanın sevgilisinə jesti boşa çıxdı - VİDEO

Ulduz futbolçunun köynəyini azarkeş “oğurladı”
İker Kasilyasdan Arbeloaya sərt tənqid
03:45
Futbol

İker Kasilyasdan Arbeloaya sərt tənqid

Əfsanəvi qapıçı sabiq komanda yoldaşının təyinatını “şübhəli” adlandırıb
Türkiyədə federasiya futbolçuların həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO
02:53
Futbol

Türkiyədə federasiya futbolçuların həyatını təhlükəyə atdı - VİDEO

TFF təxirəsalma tələbini rədd etdi, Hakkari klubu qarlı yolları piyada keçdi
Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO
01:45
Futbol

Mika Qodts dörd oyunçunu yeddi dəfə aldadaraq qol vurdu - VİDEO

“Ayaks”ın gənc ulduzu son oyunu ilə diqqətləri üzərinə çəkdi
“Əl-Əhli” doqquz nəfərlə Asiyanın ən güclüsü olub
01:29
Futbol

“Əl-Əhli” doqquz nəfərlə Asiyanın ən güclüsü olub

Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi finalda Yaponiya klubunu məğlub edərək titulu qoruyub
Liqa 1: “Monako”dan gözlənilməz xal itkisi – YENİLƏNİB + VİDEO
01:15
Futbol

Liqa 1: “Monako”dan gözlənilməz xal itkisi – YENİLƏNİB + VİDEO

“Tuluza” ilə oyund qələbə son dəqiqədə əldən çıxdı

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Aprel 19:39
Güləş

İslam Bazarqanov finalda, Hacıyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 21:39
Güləş

İslam Bazarqanov Avropa çempionu oldu, Cəbrayıl Hacıyev bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq