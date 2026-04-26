Arseniy Djioyev: “Bütün bu zəhmət gümüş üçün deyildi” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

“Hesab bir-bir idi. Son saniyələrdə bir az sonadək işləmədim, şans var idi, amma mən ondan istifadə etmədim”.
İdman.Biz Albaniyadan xəbər verir ki, bunu Avropa çempionatının gümüş medalını qazandıqdan sonra Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Arseniy Djioyev bildirib.
Əvvəllər digər turnirlərdə idmançı artıq finaldakı rəqibi, rusiyalı İbrahim Kadiyevə uduzmuşdu. Buna baxmayaraq, güləşçi onların qarşıdurmasında müsbət dinamikanı qeyd edib:
“O, layiqli rəqibdir. Hər dəfə onunla görüşlər mənə daha yaxşı alınır, tərəqqi görünür. Keçən dəfə mən ona böyük fərqlə uduzmuşdum, bu dəfə isə minimal fərqlə. Növbəti dəfə qalib gəlməyə çalışacağam”.
Djioyev Azərbaycan Güləş Federasiyasına, məşqçilərə və azarkeşlərə minnətdarlığını bildirib, gələcəkdə komandanın daha çox qızıl mükafat qazanmağa hədəfləndiyini vurğulayıb.
“Böyük səyləri təkcə biz yox, həm də məşqçilərimiz, federasiya qoyur və bütün bunlar açıq-aşkar gümüş medallar üçün edilmir”, - deyə güləşçi vurğulayıb.