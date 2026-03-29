29 Mart 2026
Tofiq Musayev "qayda pozuntusu" ittihamlarına cavab verdi

29 Mart 2026 16:15
Tofiq Musayev “qayda pozuntusu” ittihamlarına cavab verdi

Azərbaycanlı döyüşçü Tofiq Musayev Sietldə keçirilən “UFC Fight Night 271” turnirində çilili İqnasio Bahamondes üzərində qazandığı qələbədən sonra ünvanına səslənən iddialara cavab verib. Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan iki məqam - qəfəsə toxunma və mümkün kəllə zərbəsi ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, təmsilçimiz hər iki epizodun qəsdən olmadığını və döyüşün təbii axarında baş verdiyini bildirib.

Musayev qəfəsə toxunma barədə bunları deyib:

“Mübarizə zamanı əlim qəfəsə toxundu, bu, qəsdən deyildi. Döyüşdən əvvəl hakim bizə xəbərdarlıq etmişdi ki, qəfəsdən yapışmaq olmaz. Mən də qaydalara əməl etməyə çalışırdım”.

Kəllə zərbəsi ilə bağlı iddialara isə idmançımız belə aydınlıq gətirib:

“Ona kəllə ilə zərbə vurmaq niyyətim yox idi. Sadəcə, rəqibə yaxın olmaq və onun ağrıdıcı fənd işlətməsinə imkan verməmək üçün başımla çənəsinin altından nəzarət etməyə çalışırdım. Burada heç bir qayda pozuntusu (fol) olmayıb”.

Tofiq Musayev həmçinin qeyd edib ki, rəqibi Bahamondes döyüşdən sonra ona heç bir irad bildirməyib və aralarında hər hansı narazılıq yaşanmayıb.

Xatırladaq ki, bu qarşılaşma Musayevin UFC-dəki ilk rəsmi qələbəsi kimi tarixə düşüb və hakimlərin yekdil qərarı ilə başa çatıb. O, döyüşü qırıq əllə davam etdirib. Musayev və Bahamondes arasındakı qarşılaşma gecənin ən yaxşı döyüşü (“Fight of the Night”) seçilib və buna görə həmyerlimiz böyük pul mükafatı alıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nazim Sadıxovdan Tofiq Musayevə özünəməxsus təbrik
13:27
MMA

Nazim Sadıxovdan Tofiq Musayevə özünəməxsus təbrik

UFC döyüşçüsü həmyerlisinin Sietldəki tarixi qələbəsini şərh edib
Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO
11:59
MMA

Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü zədəsinə rəğmən qələbə qazanmasından və Bakı planlarından danışıb
Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO
11:01
MMA

Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO

Sietldə keçirilən turnirin ən yaxşı döyüşü azərbaycanlı idmançının iştirakı ilə baş tutub
Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO
10:31
MMA

Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü braziliyalı rəqibini vaxtından əvvəl məğlub edib
Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib
09:39
MMA

Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib

Azərbaycanlı döyüşçü İqnasio Bahamondesə qalib gəldikdən sonra sosial şəbəkədə paylaşım edib
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq