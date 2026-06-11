11 İyun 2026
AZ

UFC döyüşçüləri oktaqona Ağ Evdə hazırlaşacaqlar - VİDEO

MMA
Xəbərlər
11 İyun 2026 11:52
83
UFC döyüşçüləri oktaqona Ağ Evdə hazırlaşacaqlar - VİDEO

ABŞ-də keçiriləcək “UFC White House” turniri ilə bağlı maraqlı görüntülər yayılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, döyüşçülər üçün paltardəyişmə və hazırlıq zonaları Ağ Ev kompleksində yerləşən “Eisenhower Executive Office Buildingdə” qurulub.

İştirakçılar döyüşdən əvvəl məhz burada hazırlaşacaq, isinmə hərəkətlərini yerinə yetirəcək və daha sonra Ağ Evin Cənub çəmənliyində qurulan oktaqona yollanacaqlar.

“UFC Freedom 250” adı ilə təşkil olunacaq turnir iyunun 14-də Vaşinqtonda keçiriləcək. Gecə ABŞ-nin 250 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində baş tutacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb
10 İyun 22:03
MMA

ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb

İddia “Public Integrity Project” tərəfindən dəstəklənir
Dana Uayt: “Hətta şimşək “UFC Freedom 250”ni dayandıra bilməz”
10 İyun 19:46
MMA

Dana Uayt: “Hətta şimşək “UFC Freedom 250”ni dayandıra bilməz”

Turnir iyunun 14-də olmalıdır
UFC Bakı turnirinin biletləri satışa çıxarıldı
10 İyun 09:47
MMA

UFC Bakı turnirinin biletləri satışa çıxarıldı

Fiziyev - Torres və Maqomedov - Pereira döyüşləri gecənin əsas qarşılaşmaları olacaq
Dana Uayt Ağ Ev turnirində superdöyüşün ləğv olunduğunu açıqlayıb
9 İyun 05:15
MMA

Dana Uayt Ağ Ev turnirində superdöyüşün ləğv olunduğunu açıqlayıb

Turnir iyunun 15-də olacaq
Topuriya Qetjini iki dəqiqəyə nokaut etməyə söz verib
9 İyun 03:11
MMA

Topuriya Qetjini iki dəqiqəyə nokaut etməyə söz verib - VİDEO

Qetjinin 17 qələbəsi var və heç bir məğlubiyyəti yoxdur
Co Roqan UFC-də islahatlara çağırıb
9 İyun 02:10
MMA

Co Roqan UFC-də islahatlara çağırıb

Şərhçi qələbələr üçün bonusları ləğv etməyin tərəfdarıdır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub
10 İyun 21:17
Gimnastika

Batut və tamblinq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Yarış Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb