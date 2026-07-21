Dopinq testi müsbət çıxan Zaur Hacıyev: “Hər gün 90-120 kiloqram yük daşıyırdım”

Azərbaycanlı qarışıq döyüş ustası Zaur Hacıyev Almatıda keçirilən ACA 205 turnirində qazaxıstanlı Artyom Reznikovla qarşılaşmadan əvvəl verdiyi ilk dopinq testinin müsbət nəticələnməsinə münasibət bildirib.
İdman.Biz Qazaxıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, Zaur Hacıyev dopinq testinin müsbt çıxmasının pis olduğunu deyib.
"Dopinq testimin müsbət çıxması mənə fərq etmir. Burada mənim üçün xoşagəlməz nə var ki? Nə etdiyimi bilirdim. Amma uğursuz çəki salma prosesi də, müsbət dopinq testi də eyni dərəcədə pisdir.
Əgər preparatları minimum dozada belə qəbul etməyi dayandırsam, orqanizmim tab gətirməz. Mən yeddi il "Materik" ticarət mərkəzində yükdaşıyan işləmişəm. Hər gün belimdə 90-120 kiloqramlıq yükləri üçüncü-beşinci mərtəbəyə pilləkənlə daşıyırdım. Onurğa yırtığım var.
Siz bu preparatların nə olduğunu səthi qiymətləndirirsiniz. Onların əsas üstünlüyü bərpa prosesini sürətləndirməsidir. Gündə iki məşqdən sonra ağrıdan yata bilmirdim. Bu preparatlar heç olmasa müəyyən qədər bərpa olunmağa kömək edir. Amma heç bir preparat insana texnika və ya xarakter qazandıra bilməz. Əgər bunlar səndə yoxdursa, heç nə kömək etməyəcək".
Qeyd edək ki, Zaur Hacıyevin qazaxıstanlı Artyom Reznikovla döyüşü heç-heçə ilə başa çatıb.