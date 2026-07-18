Konor Makqreqor növbəti rəqibinin adını açıqlayıb

İki çəkidə keçmiş UFC çempionu Konor Makqreqor növbəti döyüşünün amerikalı Maks Holloueyə qarşı olacağını bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, Konor bir həftə əvvəl Holloueylə döyüşüb.
"Növbəti rəqibim Hollouey olmalıdır", - Makqreqor bildirib.
İyulun 12-də Makqreqor ilk raundda ayağından zədə aldıqdan sonra Holloueyə texniki nokautla məğlub olub. Döyüş ABŞ-ın Las-Veqas şəhərində keçirilən UFC 329 turnirində baş tutub. Makqreqor döyüşün baş tutmamış sayılmasını tələb edib.
Onların ilk döyüşü 2013-cü ildə baş tutub və irlandiyalı idmançının yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.