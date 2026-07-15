15 İyul 2026
AZ

Bakıda Şara Bulletə uduzan Mişel Pereyra UFC-dən göndərildi - VİDEO

MMA
Xəbərlər
15 İyul 2026 11:34
175
Bakıda Şara Bulletə uduzan Mişel Pereyra UFC-dən göndərildi - VİDEO

Braziliyalı MMA döyüşçüsü Mişel Pereyra UFC ilə əməkdaşlığını başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 32 yaşlı idmançı ilə yeni müqavilə imzalanmayıb. Pereyra UFC-də 2019-cu ildən çıxış edib və təşkilat daxilində keçirdiyi 16 döyüşün 10-da qalib gəlib, altısında məğlub olub.

Onun UFC-dəki son qarşılaşması iyunun 27-də Bakıda baş tutub. Pereyra “UFC Fight Night Baku” turnirində rusiyalı Şarabutdin Maqomedova - Şara Bulletə hakimlərin yekdil qərarı ilə uduzub. Hər üç hakim döyüşü 29:28 hesabı ilə Maqomedovun xeyrinə qiymətləndirib.

Pereyra həmin görüşdən əvvəl UFC ilə yalnız bir döyüşlük müqavilə bağlamışdı. Onun əvvəlki sazişi 2026-cı ilin fevralında Zak Riz üzərində hakimlərin ayrı qərarı ilə qazandığı qələbədən sonra başa çatmışdı.

Braziliyalı döyüşçü Bakıdakı qarşılaşmadan sonra referi Herb Dinin fəaliyyətini sərt tənqid edib. Pereyranın sözlərinə görə, hakim Maqomedova saçdan tutduğuna görə bir neçə dəfə xəbərdarlıq etsə də, onun hesabından xal silməyib. O, həmçinin gözə barmaqla zərbə epizodunun da cəzasız qaldığını bildirib.

“Gecənin döyüşü” adına layiq görülən qarşılaşmanın qalibi “Şara Bullet” 100 min dollar məbləğində bonus qazanıb.

Qeyd edək ki, “UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutub. Azərbaycan təmsilçilərindən Tahir Abdullayev braziliyalı Cefferson Nasimentonu, Fərman Həsənov ABŞ təmsilçisi Erik Nolanı məğlub edib. Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamiloya uduzub. Gecənin əsas qarşılaşmasında isə Rafael Fiziyev meksikalı Manuel Torres üzərində qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”
05:20
MMA

Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”

O, UFC-nin “Paramount” ilə illik 1,1 milyard dollarlıq müqaviləsi sayəsində maliyyə sabitliyini qeyd edib
Dana Uayt Dastin Poryenin sərxoş vəziyyətdə saxlanılmasına reaksiya verib
14 İyul 15:25
MMA

Dana Uayt Dastin Poryenin sərxoş vəziyyətdə saxlanılmasına reaksiya verib

UFC rəhbəri keçmiş titul iddiaçısının problemlərinin həlli üçün ona dəstək göstərildiyini bildirib
Peddi Pimblett Çarlz Oliveyra ilə mümkün döyüşdən danışıb
13 İyul 03:22
MMA

Peddi Pimblett Çarlz Oliveyra ilə mümkün döyüşdən danışıb - VİDEO

İngiltərəli UFC döyüşçüsü braziliyalı rəqibini vaxtından əvvəl məğlub edəcəyinə əmin olduğunu bildirib
Dana Uayt Makqreqorun ağır zədəsini açıqladı
12 İyul 13:13
MMA

Dana Uayt Makqreqorun ağır zədəsini açıqladı

UFC rəhbəri irlandiyalı döyüşçünün ön çarpaz bağının qopduğunu ehtimal edir
Makqreqor UFC-yə uğursuz qayıtdı: 69 saniyəyə məğlub oldu - VİDEO
12 İyul 09:15
MMA

Makqreqor UFC-yə uğursuz qayıtdı: 69 saniyəyə məğlub oldu - VİDEO

Beş illik fasilədən sonra oktaqona qayıdan irlandiyalı döyüşçü ilk raundda dizindən zədələnib
Uayt: “Konorun qayıdışına görə Las-Veqasda boş otel nömrəsi qalmayıb”
11 İyul 22:57
MMA

Uayt: “Konorun qayıdışına görə Las-Veqasda boş otel nömrəsi qalmayıb”

İrlandiyalı idmançının Maks Hollouey ilə döyüşü bu gecə baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib