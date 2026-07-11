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Uayt: “Konorun qayıdışına görə Las-Veqasda boş otel nömrəsi qalmayıb”

MMA
Xəbərlər
11 İyul 2026 22:57
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Uayt: “Konorun qayıdışına görə Las-Veqasda boş otel nömrəsi qalmayıb”

UFC prezidenti Dana Uayt bildirib ki, keçmiş iki divizionlu UFC çempionu Konor Makqreqorun UFC 329-a qayıtması Las-Veqasda görünməmiş həyəcan yaradıb və şəhərdəki hər bir otel nömrəsi dolub.

İdman.Biz bildirir ki, irlandiyalı idmançının Maks Hollouey ilə döyüşü 12 iyul gecəsi baş tutacaq.

“Futbol klubunun sahiblərindən biri şəhərdə idi və o, həyat yoldaşı ilə birlikdə dedi ki, 'Bilirsən nə var? Gəlin döyüşə gedək'. Şəhərin heç bir yerində otel otağı tapa bilmədilər. Las-Veqasda bir dənə də olsun boş otaq yoxdur. Ağ Ev tədbirindən sonra sosial media rəqəmləri Ağ Ev tədbirini keçəcək kimi görünür ki, bu da sadəcə dəlilikdir”, - Uayt deyib.

İdman.Biz
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