10 İyul 2026
AZ

Ağ evdəki UFC turnirinə terror planına görə səkkiz nəfər ittiham olundu

MMA
Xəbərlər
10 İyul 2026 09:43
102
Ağ evdəki UFC turnirinə terror planına görə səkkiz nəfər ittiham olundu

ABŞ-də Ağ Evin ərazisində keçirilən UFC turnirinə terror hücumu hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Federal böyük münsiflər heyətinin hazırladığı ittiham aktına əsasən, şübhəlilər terrorçulara maddi dəstək göstərmək və dövlət rəsmilərini öldürmək məqsədilə sui-qəsd hazırlamaqda günahlandırılırlar.

İstintaqın versiyasına görə, qrup üzvləri iyunun 14-də Ağ Evin cənub çəmənliyində keçirilən “UFC Freedom 250” turnirinə hücum etməyi planlaşdırıblar. Onların partlayıcı qurğularla təchiz edilmiş dronlardan istifadə edərək təxribat yaratmaq, daha sonra isə ərazini tərk edən insanları snayperlərlə atəşə tutmaq niyyətində olduqları iddia edilir.

Hücumun əsas hədəfləri arasında ABŞ prezidenti Donald Tramp, vitse-prezident Cey Di Vens, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu, iş adamı İlon Mask və digər yüksəkvəzifəli şəxslərin olduğu bildirilir.

ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu planlaşdırılan hücumun qarşısını turnirdən dörd gün əvvəl alıb. İstintaq çərçivəsində saxlanılan səkkizinci şübhəlinin hücum zamanı snayper kimi iştirak etməli olduğu qeyd olunur.

Təqsirləndirilən şəxsləri ittihamların sübuta yetiriləcəyi halda 15 ildən ömürlük həbsə qədər cəza gözləyə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Makqreqor Holloueyin eynəyini çıxarıb yerə atdı, rəqibləri ayırdılar - VİDEO
10:16
MMA

Makqreqor Holloueyin eynəyini çıxarıb yerə atdı, rəqibləri ayırdılar - VİDEO

UFC 329 turnirinin əsas döyüşçüləri mətbuat konfransından sonra üz-üzə gəliblər
Makqreqor cinsi təcavüz işində günahsız olduğunu bir daha təsdiqləyib
9 İyul 21:32
MMA

Makqreqor cinsi təcavüz işində günahsız olduğunu bir daha təsdiqləyib

Konor mövqeyini sona qədər müdafiə etmək niyyətində olduğunu deyib
Tahir Abdullayev Masallıda fəxri fərmanla təltif edildi - FOTO
9 İyul 15:24
MMA

Tahir Abdullayev Masallıda fəxri fərmanla təltif edildi - FOTO

MMA döyüşçüsü göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib
Konor Makqreqor MMA tarixinin ən güclü 10 döyüşçüsünün adını açıqlayıb
9 İyul 14:42
MMA

Konor Makqreqor MMA tarixinin ən güclü 10 döyüşçüsünün adını açıqlayıb

İrlandiyalı döyüşçü Həbib Nurməhəmmədovu siyahının sonuna qoyub
UFC döyüşçüsü Azərbaycanda keçirilən turnirdə qələbədən sonra aldığı hədiyyəsini nümayiş etdirib
9 İyul 01:55
MMA

UFC döyüşçüsü Azərbaycanda keçirilən turnirdə qələbədən sonra aldığı hədiyyəsini nümayiş etdirib - FOTO

Ruziboyev Bakıda keçirilən turnirdə rusiyalı Andrey Pulyayevi boğucu fəndlə məğlub etmişdi
Fiziyevdən Azərbaycan paylaşımı - FOTO
8 İyul 12:13
MMA

Fiziyevdən Azərbaycan paylaşımı - FOTO

UFC döyüşçüsü ölkəmizə sevgisini poetik sözlərlə ifadə edib

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib
“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi
9 İyul 21:54
Futbol

“Qarabağ” “Vestri”ni böyük hesabla məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar