Konor Makqreqor MMA tarixinin ən güclü 10 döyüşçüsünün adını açıqlayıb

37 yaşlı əfsanəvi irlandiyalı döyüşçü, UFC-nin ilk iki çəki dərəcəsi üzrə çempionu Konor Makqreqor UFC tarixinin ən böyük 10 idmançısını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o bu barədə “Complex”in “YouTube” kanalında müsahibəsində danışıb.
Beləliklə, Makqreqorun versiyasına görə MMA tarixinin ən böyük 10 döyüşçüsü aşağıdıkalardırlar:
1.Konor Makqreqor
2.Anderson Silva
3.Con Cons
4.Demetrius Conson
5.Valentina Şevçenko
6.Amanda Nunes
7.İslam Maxaçev
8.Daniel Kormye
9.Həbib Nurməhəmmədov.
10.Aleksandr Volkanovski.
Məlumat üçün əlavə edək ki, iyulun 12-nə keçən gecə keçiriləcək “UFC 329” turnirinin əsas döyüşündə irlandiyalı ulduz döyüşçü oktaqona qayıdacaq. O, yarımorta çəki dərəcəsində amerikalı Maks Holloueylə üz-üzə gələcək.