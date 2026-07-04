UFC döyüşçüsü Fərman Həsənov Naxçıvanda idmançılar üçün ustad dərsi keçib - FOTO

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, “Turan” Döyüş Klubunun təşkilatçılığı ilə İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksində “UFC Fight Night Baku” turnirinin qalibi Fərman Həsənovun iştirakı ilə gənc idmançılar üçün ustad dərsi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, tədbirdə Fərman Həsənov peşəkar idman karyerası, beynəlxalq yarışlarda qazandığı təcrübə və UFC-yə gedən yol haqqında iştirakçılarla söhbət edib. O, gənclərə davamlı məşqin, məqsəd və nizam-intizamın, öz üzərində daim çalışmağın uğurun əsas şərtləri olduğunu bildirib, onları böyük hədəflər uğrunda əzmlə çalışmağa çağırıb.
İdmançının məşqçiləri Heydər Məmmədəliyev və İbrahim Məmmədəliyev də çıxış edərək peşəkar idmançı hazırlığında düzgün məşq prosesinin, sağlam həyat tərzinin və yüksək mənəvi keyfiyyətlərin vacibliyini vurğulayıblar.
"Turan" Döyüş Klubunun rəhbəri Xəyal Abdullayev dəvəti qəbul edərək tədbirdə iştirak etdiklərinə görə qonaqlara təşəkkürünü bildirib. O, bu cür ustad dərslərinin idmançıların fiziki, texniki və psixoloji hazırlığının inkişafına mühüm töhfə verəcəyini qeyd edib.
İsinmə hərəkətlərindən sonra keçirilən praktik məşğələdə Fərman Həsənov müxtəlif döyüş vəziyyətlərində tətbiq olunan texniki fəndləri və düzgün reaksiya üsullarını nümayiş etdirib, iştirakçıların suallarını cavablandırıb və onlara tövsiyələr verib.
Sonda Fərman Həsənov iştirakçıların idman geyim və ləvazimatları imzalayıb, xatirə şəkilləri çəkdirilib.