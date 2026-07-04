4 İyul 2026
AZ

UFC döyüşçüsü Fərman Həsənov Naxçıvanda idmançılar üçün ustad dərsi keçib - FOTO

MMA
Xəbərlər
4 İyul 2026 22:11
78
UFC döyüşçüsü Fərman Həsənov Naxçıvanda idmançılar üçün ustad dərsi keçib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, “Turan” Döyüş Klubunun təşkilatçılığı ilə İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksində “UFC Fight Night Baku” turnirinin qalibi Fərman Həsənovun iştirakı ilə gənc idmançılar üçün ustad dərsi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, tədbirdə Fərman Həsənov peşəkar idman karyerası, beynəlxalq yarışlarda qazandığı təcrübə və UFC-yə gedən yol haqqında iştirakçılarla söhbət edib. O, gənclərə davamlı məşqin, məqsəd və nizam-intizamın, öz üzərində daim çalışmağın uğurun əsas şərtləri olduğunu bildirib, onları böyük hədəflər uğrunda əzmlə çalışmağa çağırıb.

İdmançının məşqçiləri Heydər Məmmədəliyev və İbrahim Məmmədəliyev də çıxış edərək peşəkar idmançı hazırlığında düzgün məşq prosesinin, sağlam həyat tərzinin və yüksək mənəvi keyfiyyətlərin vacibliyini vurğulayıblar.

"Turan" Döyüş Klubunun rəhbəri Xəyal Abdullayev dəvəti qəbul edərək tədbirdə iştirak etdiklərinə görə qonaqlara təşəkkürünü bildirib. O, bu cür ustad dərslərinin idmançıların fiziki, texniki və psixoloji hazırlığının inkişafına mühüm töhfə verəcəyini qeyd edib.

İsinmə hərəkətlərindən sonra keçirilən praktik məşğələdə Fərman Həsənov müxtəlif döyüş vəziyyətlərində tətbiq olunan texniki fəndləri və düzgün reaksiya üsullarını nümayiş etdirib, iştirakçıların suallarını cavablandırıb və onlara tövsiyələr verib.

Sonda Fərman Həsənov iştirakçıların idman geyim və ləvazimatları imzalayıb, xatirə şəkilləri çəkdirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü rəqib seçiminin səbəbini açıqlayıb
18:00
MMA

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü rəqib seçiminin səbəbini açıqlayıb

Məhəmmədəli Osmanlı güclü rəqibi üzərində inamlı qələbə qazanıb
Məcid Seyidov UFC döyüşçüsü Fərman Həsənova fəxri fərman təqdim etdi - FOTO
17:03
MMA

Məcid Seyidov UFC döyüşçüsü Fərman Həsənova fəxri fərman təqdim etdi - FOTO

Naxçıvanda UFC döyüşçüsü və məşqçiləri ilə görüş keçirilib
Krouford: “Maqreqorla iki döyüş üçün mənə 200 milyon dollar təklif olunmayıb”
2 İyul 23:30
Boks

Krouford: “Maqreqorla iki döyüş üçün mənə 200 milyon dollar təklif olunmayıb”

Makqreqor Kroufordun 200 milyon dollarlıq təklifi rədd etdiyini bildirib
UFC Bakı turnirinin rekord göstəriciləri açıqlanıb
2 İyul 11:09
MMA

UFC Bakı turnirinin rekord göstəriciləri açıqlanıb

“UFC Fight Night Baku” turniri iyunun 27-də keçirilib
Tanınmış azərbaycanlı döyüşçünü məğlub etmiş MMA idmançısı Ukraynada öldürülüb
1 İyul 15:46
MMA

Tanınmış azərbaycanlı döyüşçünü məğlub etmiş MMA idmançısı Ukraynada öldürülüb

Vaxtilə azərbaycanlı rəqibini məğlub edən MMA döyüşçüsü Cihad Yunusov cəbhəyə göndərildikdən bir ay keçməmiş həlak olub
Fərid Qayıbov “UFC Fight Night” turnirində ölkəmizi təmsil etmiş idmançılarla görüşüb
30 İyun 19:40
Digər

Fərid Qayıbov “UFC Fight Night” turnirində ölkəmizi təmsil etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO

Nazir idmançıları nümayiş etdirdikləri mübarizəyə görə təbrik edib

Ən çox oxunanlar

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq