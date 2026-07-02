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Krouford: “Maqreqorla iki döyüş üçün mənə 200 milyon dollar təklif olunmayıb”

Boks
Xəbərlər
2 İyul 2026 23:30
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Krouford: “Maqreqorla iki döyüş üçün mənə 200 milyon dollar təklif olunmayıb”

Üç çəki dərəcəsində məğlubedilməz keçmiş, mübahisəsiz dünya çempionu, amerikalı Terens Krouford, Konor Makqreqorun irlandiyalıya biri MMA, digəri isə boks qaydalarına əsasən iki döyüş üçün 200 milyon dollar təklif etməsi iddialarını təkzib etdi.

İdman.Biz xatırladır ki, Makqreqor Kroufordun iki MMA və boks döyüşü üçün 200 milyon dollarlıq təklifi rədd etdiyini bildirib.

“Bu, yalandır. 200 milyon dollarlıq təklif yox idi. Videozəngimiz oldu, mənə bu döyüşlərin ideyasını təklif etdilər və Konor orada idi. Dedim ki, “Xeyr, məni təpikləməyəcəksən, Konor.” Amma heç kim “Budur 200 milyon dollar, boks və MMA qaydalarına əsasən döyüşəcəksən” demədi. Bu, heç vaxt baş vermədi. Əgər o vaxt mənə bunu təklif etsəydilər, qəbul edərdim. Niyə də yox? Amma indi buna ehtiyacım yoxdur. Amma o vaxtlar bu, yaxşı bir razılaşma olardı”, - Krouford Ariel Helvaninin YouTube kanalındakı videoda bildirib.

İdman.Biz
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