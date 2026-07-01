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Bakıda boks üzrə İBA Çempionlar Gecəsi keçiriləcək

Boks
Xəbərlər
1 İyul 2026 10:23
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Bakıda boks üzrə İBA Çempionlar Gecəsi keçiriləcək

İyulun 10-da Bakıda boks üzrə Beynəlxalq Boks Assosiasiyası (IBA) Çempionlar Gecəsi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ilk dəfə “Sea Breeze Resort” təşkil olunacaq yarışda dünyanın güclü boksçularının iştirakı ilə altı döyüş baş tutacaq.

Bu görüşlərin beşində Azərbaycan idmançıları təmsil olunacaq. 47,6 kq-da dünya çempionu Sübhan Mamedov Riçard Qardla (Filippin) üz-üzə gələcək. Dünya çempionatının mükafatçıları Sərxan Əliyevlə (70 kq) Səidcəmşid Cəfərov (72,6 kq) müvafiq olaraq, Nurtas Ajbenov (Qazaxıstan) və Nikolay Veselov (Belarus) ilə qarşılaşacaq.

Avropa Oyunlarının üçüncüsü Tayfur Əliyev (60 kq) Xurşidbek Rasuljonovla (Özbəkistan), Dünya kubokunun yarımfinalçısı Nəbi İsgəndərov (70 kq) Hikmət Qarayevlə (Rusiya) gücünü yoxlayacaq. Boksçuların hər birinin döyüşü 6 raunddan ibarət olacaq.

Digər görüşdə isə Çeerav Aşalayevlə (Rusiya, 76,2 kq) Mixail Dolqolevets (Belarus) münasibətinə aydınlıq gətirəcək. Bu qarşılaşma 8 raund davam edəcək.

Qeyd edək ki, İBA Çempionlar Gecəsi saat 19:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
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