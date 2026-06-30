Fərid Qayıbov “UFC Fight Night” turnirində ölkəmizi təmsil etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO

İyunun 30-da gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Bakıda ikinci dəfə təşkil olunan “UFC Fight Night” turnirində ölkəmizi təmsil etmiş idmançılar – Rafael Fiziyev, Nazim Sadıxov, Fərman Həsənov və Tahir Abdullayevi qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, görüş zamanı Azərbaycan idmançılarının turnirdəki çıxışları, yarış təəssüratları və gələcək planları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Nazir idmançıları nümayiş etdirdikləri mübarizəyə görə təbrik edib, onlara qarşıdakı yarışlarda uğurlar arzulayıb.
Xatırladaq ki, iyunun 27-də Bakıda təşkil olunan bütün dünyanın diqqətlə izlədiyi “UFC Fight Night” turnirində Azərbaycan idmançılarından Rafael Fiziyev, Fərman Həsənov və Tahir Abdullayev qələbə qazanıblar