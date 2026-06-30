30 İyun 2026
AZ

Deputat idman yarışlarında enerji içkilərinin reklamını doğru hesab etmir

Digər
Xəbərlər
30 İyun 2026 14:41
93
Deputat idman yarışlarında enerji içkilərinin reklamını doğru hesab etmir

“Artıq müşahidə edirik ki, idman yarışlarının sağlam həyat tərzini təbliğ edən fəlsəfəsi ilə yanaşı, bəzən enerji içkilərinin reklamı da aparılır”.

İdman.Biz apa.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fazil Mustafa bildirib.

“Halbuki enerji içkilərinin təbliği müəyyən hallarda idmanın öz mahiyyətinə və sağlamlıq prinsiplərinə zidd görünə bilər. Əgər bu cür reklamlar vasitəsilə hansısa kommersiya maraqları ön plana çıxarılırsa, nəticədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olan sağlam həyat tərzinin təşviqi müəyyən risklərlə üzləşə bilər”, - deyə Fazil Mustafa qeyd edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şotlandiyada sumo üzrə Avropa çempionatında idmançılarımızdan dörd medal - FOTO
12:31
Digər

Şotlandiyada sumo üzrə Avropa çempionatında idmançılarımızdan dörd medal - FOTO

Sumoçularımız beynəlxalq arenada növbəti dəfə uğurlu çıxışla yadda qalıb
Venesuelada faciə: 19 yaşlı çempion dağıntılar altında qaldı - FOTO
12:26
Digər

Venesuelada faciə: 19 yaşlı çempion dağıntılar altında qaldı - FOTO

Fiorella Martines anası və bacısı ilə birlikdə zəlzələdə həyatını itirib
Çingiz Hüseynzadə: “Gənclər SSRİ dövrünün olimpiyaçılarını da tanımalıdır”
12:15
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Gənclər SSRİ dövrünün olimpiyaçılarını da tanımalıdır”

MOK rəsmisi vurğulayıb ki, sovet dövrünün olimpiyaçıları da Azərbaycan idman tarixinin ayrılmaz hissəsidir
Aydın Süleymanlı gənc şahmatçının həyatının xilası üçün çağırış etdi - VİDEO
11:21
Digər

Aydın Süleymanlı gənc şahmatçının həyatının xilası üçün çağırış etdi - VİDEO

Yeddi yaşlı Ucal Səmədovun ayağa qalxa bilməsi üçün bahalı müalicəyə ehtiyacı var
DÇ-2026-nın fan-festivalında baş verən atışmada bir nəfər həlak olub
29 İyun 21:03
DÇ-2026

DÇ-2026-nın fan-festivalında baş verən atışmada bir nəfər həlak olub

İş qətl kimi qiymətləndirilir və hazırda araşdırılır
Sumoçumuz Avropa çempionu olub
29 İyun 19:46
Digər

Sumoçumuz Avropa çempionu olub - FOTO

Millimiz komanda yarışında da bürünc medala layiq görülüb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb