9 İyul 2026
AZ

UFC döyüşçüsü Azərbaycanda keçirilən turnirdə qələbədən sonra aldığı hədiyyəsini nümayiş etdirib - FOTO

MMA
Xəbərlər
9 İyul 2026 01:55
112
UFC döyüşçüsü Azərbaycanda keçirilən turnirdə qələbədən sonra aldığı hədiyyəsini nümayiş etdirib

Özbəkistanlı UFC döyüşçüsü Nursultan Ruziboyev 27 iyunda Bakıda keçirilən “UFC Fight Night 280” yarışında qalib gəldikdən sonra aldığı hədiyyəni nümayiş etdirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, idmançı İnstaqram hesabında “Roewe M7 DMH” hibrid avtomobilinin qarşısında çəkilmiş şəklini paylaşıb.

Maşın döyüşçüyə Qroznıdakı “Axmat” döyüşçü klubunun nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan paytaxtında keçirilən turnirdə uğurlu çıxışından sonra hədiyyə edilib.

Ruziboyev paylaşımının altına "Əssalamu aleykum!" yazıb.

Xatırladaq ki, Ruziboyev Bakıda keçirilən “UFC Fight Night 280” turnirində rusiyalı Andrey Pulyayevi ilk raundda boğucu fəndlə məğlub etmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fiziyevdən Azərbaycan paylaşımı - FOTO
8 İyul 12:13
MMA

Fiziyevdən Azərbaycan paylaşımı - FOTO

UFC döyüşçüsü ölkəmizə sevgisini poetik sözlərlə ifadə edib
ABŞ-li veteran döyüşçü İliya Topuriyanın məğlubiyyətini şərh edib
6 İyul 15:59
MMA

ABŞ-li veteran döyüşçü İliya Topuriyanın məğlubiyyətini şərh edib

Maykl Kyeza problemi məşqçi ilə qurulan işdə görür
Rafael Fiziyev oktaqondan kənarda da dəqiq atəş açır - VİDEO
5 İyul 20:28
MMA

Rafael Fiziyev oktaqondan kənarda da dəqiq atəş açır - VİDEO

UFC döyüşçüsü tapança və pulemyotdan atəş açması ilə diqqət çəkib
Usman Nurməhəmmədov Mahaçevin şanslarını dəyərləndirdi
5 İyul 17:23
MMA

Usman Nurməhəmmədov Mahaçevin şanslarını dəyərləndirdi

PFL çempionu İslam Mahaçevin İan Qarri ilə döyüşə hazır olacağını bildirib
UFC döyüşçüsü Fərman Həsənov Naxçıvanda idmançılar üçün ustad dərsi keçib
4 İyul 22:11
MMA

UFC döyüşçüsü Fərman Həsənov Naxçıvanda idmançılar üçün ustad dərsi keçib - FOTO

Fərman Həsənov müxtəlif döyüş vəziyyətlərində tətbiq olunan texniki fəndləri və düzgün reaksiya üsullarını nümayiş etdirib
Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü rəqib seçiminin səbəbini açıqlayıb
4 İyul 18:00
MMA

Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü rəqib seçiminin səbəbini açıqlayıb

Məhəmmədəli Osmanlı güclü rəqibi üzərində inamlı qələbə qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə
7 İyul 21:54
Futbol

“Sabah”dan Çempionlar Liqasında tarixi qələbə - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşmanın baş hakimi polşalı Patrik Qriskieviçdir
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır
7 İyul 22:07
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentinə Misirlə matçda geridönüş edərək mərhələni adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentinalılar Kolumbiya - İsveçrə matçının qalibi ilə oynayacaqlar
Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi
8 İyul 21:51
Futbol

Konfrans Liqası: “Zirə” “Torpedo”nu darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilib