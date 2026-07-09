Makqreqor cinsi təcavüz işində günahsız olduğunu bir daha təsdiqləyib

İki çəkidə keçmiş UFC çempionu, irlandiyalı Konor Makqreqor 2024-cü ildə mülki məhkəmədə məsuliyyətə cəlb edildiyi cinsi təcavüz işində günahsız olduğunu bir daha təkrarlayıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, Makqreqor mövqeyini sona qədər müdafiə etmək niyyətində olduğunu deyib.
“Mən günahsız bir insanam və son günə qədər günahsızlığımı qoruyacağam. Mübarizə aparmağa davam edirəm. Bu işin cinayət məhkəməsinə getməməsinin, mülki məhkəmədə mühakimə olunmasının bir səbəbi var. Bu, belədir. Bu, məni çox incidir. Amma mən mübarizə aparmağa davam edirəm. Həqiqəti bilirəm və bilirəm ki, yalançı dodaqlar Tanrı üçün iyrəncdir. Bilirəm ki, qaranlıqda edilən hər şey bir gün işıq üzü görəcək. Tanrıya güvənirəm və inanıram ki, o gün gələcək. Əmin ola bilərsiniz - o gün gələcək. Həqiqətən də, həqiqətən də o günü səbirsizliklə gözləyirəm.
Bilirsiniz, 2017-ci ildə iki divizionlu dünya çempionu idim və Floyd Meyvezerlə döyüşdən sonra çoxlu pul qazandım. Sonra İrlandiya viskisini buraxdım. O vaxtlar demək olar ki, içmirdim, gücümün zirvəsində olan idmançı idim. Və qarajımda minlərlə şüşə var idi. Mənə dedilər ki, “bunları sat, Konor”. Qoltuğumda iki şüşə ilə evdən çıxdım. Beləcə tutuldum. Vəziyyət belə idi. Tanrı mənə bu dərsi verdi. Mən tələyə düşdüm. Elədir. Mən Tanrıya, yoluma və həqiqətə güvənirəm. Əgər bütün dünya həqiqətə qarşıdırsa, deməli, mən bütün dünyaya qarşıyam. Mən də elə buradayam”, - deyə Makqreqor MMA Junkie-yə bildirib.
12 iyul gecəsi ABŞ-ın Las-Veqas şəhərində keçiriləcək “UFC 329”un əsas qarşılaşmasında Makqreqor keçmiş UFC yüngül çəki çempionu Maks Hollouey ilə revanş döyüşü keçirəcək.