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“UFC 329” tədbiri kassa rekordu qırıb

MMA
Xəbərlər
11 İyul 2026 00:09
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“UFC 329” tədbiri kassa rekordu qırıb

UFC prezidenti Dana Uayt “UFC 329”un kassa gəlirləri üzrə yeni UFC rekordu qırdığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, məlumata görə, tədbirin kassa gəliri 25 milyon dolları keçib.

Əvvəlki rekord Las-Veqasdakı “The Sphere”də keçirilən və 21,8 milyon dollar gəlir əldə edən “UFC 306”ya məxsus idi.

UFC 329-un əsas hadisəsi keçmiş iki divizionlu UFC çempionu Konor Makqreqor və keçmiş yüngül çəki çempionu Maks Hollouey arasında revanş olacaq.

Bundan əlavə, bu turnir sayəsində Makqreqor UFC tarixində bilet satışlarına əsasən ən çox gəlir gətirən dörd yarışdan üçünün iştirakçısı oldu. Əvvəllər bu rekordlar Həbib Nurməhəmmədov və Konor Makqreqorun iştirak etdiyi UFC 229 və irlandiyalı idmançının yüngül çəkidə titul qazandığı UFC 205 turnirlərində qeydə alınmışdı.

İdman.Biz
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