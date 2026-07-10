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Castin Qetji karyerasını bitirməkdən danışıb

MMA
Xəbərlər
10 İyul 2026 21:06
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Castin Qetji karyerasını bitirməkdən danışıb

UFC-nin yüngül çəkidə çempionu Castin Qetji karyerasını davam etdirmək və ya təqaüdə çıxmaq barədə hələ qərar vermədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, amerikalı idmançının sözlərinə görə, son qərar diviziondakı gələcək inkişafdan asılı olacaq.

"Hələ qərar verməmişəm. UFC-də həmişə olduğu kimi, işlər çox tez dəyişir. Qarşıda çoxlu böyük döyüşlər var, ona görə də işlərin necə gedəcəyini görəcəyik.

Bu il iki döyüş keçirdim. Adətən ildə üç dəfə döyüşmürəm və ildə iki döyüş mənim üçün nadir haldır. Hazırda bədənimə istirahət verməliyəm. Son iki döyüşümdə bir neçə zədə ilə mübarizə aparmışam, ona görə də əvvəlcə sağalmaq istəyirəm.

Sonra işlərin necə inkişaf edəcəyini, hansı döyüşlərin baş tutacağını və UFC-nin nə istədiyini görəcəyik. Nəticədə qərarları UFC verir, ona görə də hansı söhbətlərin olacağını görəcəyik və sonra nə baş verəcəyini görəcəyik.
İndilik ki, mən sadəcə çempion olmaqdan zövq alacağam” - Qetji sosial mediada paylaşılan videoda bildirib.

İdman.Biz
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