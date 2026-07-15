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Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”

MMA
Xəbərlər
15 İyul 2026 05:20
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Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”

Keçmiş UFC yüngül çəki çempionu Həbib Nurməhəmmədov promouşenin hazırkı vəziyyətini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, o, UFC-nin “Paramount” ilə illik 1,1 milyard dollarlıq müqaviləsi sayəsində maliyyə sabitliyini qeyd edərək onu dünyanın aparıcı idman liqaları ilə müqayisə edib.

“Altı il əvvəl UFC-ni fərqli şəkildə izləyirdim. Səhər tezdən oyanmağa məcbur edən döyüşlər olur. Özünüzü enişdə hiss etdiyiniz anlar olur. Bu bir məsələdir. Biznesdən danışmışkən, onlar “Paramount” ilə ildə 1,1 milyard dollarlıq yeddi illik müqavilə imzaladılar. Promouşen üçün ən vacib şey budur və mənim dörd illik televiziya müqaviləm var idi.

Televiziya müqaviləniz olduqda, sponsorlara müraciət edirsiniz. UFC-nin yeddi illik müqaviləsi var; onların başqa bir şeyə ehtiyacı yoxdur; onsuz da pul qazanacaqlar. Tədbir uğurlu olub-olmamasından asılı olmayaraq, pullarını alacaqlar. 1,1 milyard dollar böyük məbləğdir. On il əvvəl UFC-nin [bir ölkəyə daxil olması] lazım idi, indi isə ölkələrə [UFC-nin şou keçirməsi] lazımdır.

Onlar özləri UFC kimi bir brendi cəlb etmək istəyirlər. UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb; onlar eyni səviyyədədirlər. Formula-1 də eynidir”, - Nurməhəmmədov deyib.

İdman.Biz
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