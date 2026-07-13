Peddi Pimblett Çarlz Oliveyra ilə mümkün döyüşdən danışıb

UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində çıxış edən İngiltərəli döyüşçü Peddi Pimblett sabiq çempion və hazırkı BMF kəmərinin sahibi Çarlz Oliveyra ilə mümkün qarşılaşma barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Pimblett braziliyalı döyüşçünün karyerasında eniş yaşadığını və güləşə üstünlük verəcəyi təqdirdə onu asanlıqla vaxtından əvvəl məğlub edəcəyini bildirib.
“O, artıq karyerasının sonuna yaxınlaşır. Mənimlə güləşməyə çalışsa, ona boğucu fənd tətbiq edəcəyəm”, - deyə Peddi Pimblett bildirib.
Qeyd edək ki, Pimblett UFC 329 turnirinin gecənin ikinci əsas döyüşündə Fransanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sabiq üzvü Benua Sen-Denini ilk raundda boğucu fəndlə vaxtından əvvəl məğlub edib.