15 İyul 2026
AZ

Topuriya üçüncü kəmər uğrunda Mahaçevlə döyüşmək istəyir

MMA
Xəbərlər
15 İyul 2026 13:38
99
Topuriya üçüncü kəmər uğrunda Mahaçevlə döyüşmək istəyir

UFC-nin keçmiş yüngül çəki çempionu İliya Topuriya yarımorta çəki divizionunda İslam Mahaçevlə qarşılaşmaq istədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 29 yaşlı döyüşçü bu qarşılaşmada qalib gələrək karyerasının üçüncü UFC kəmərini qazanmağı hədəfləyir.

“Mahaçevlə üçüncü kəmər uğrunda döyüşərdim. İslam yarımorta çəki çempionu olaraq qalsa və UFC-dən mənə zəng gəlsə, bu fürsətdən istifadə edəcəyəm.

Onu necə məğlub edə biləcəyimi bilirəm. Artıq beynimdə müəyyən strategiya var. Demək olar ki, onun bütün döyüşlərini izləmişəm və zəif tərəflərinə bələdəm”, - deyə Topuriya bildirib.

Mahaçev hazırda UFC-nin yarımorta çəki üzrə çempionudur. Dağıstanlı idmançı kəməri 2025-ci ilin noyabrında Cek Della Maddalenanı məğlub edərək qazanıb.

Topuriya daha əvvəl yarımyüngül və yüngül çəki dərəcələrində UFC çempionu olub. O, 2026-cı ilin iyununda Castin Getciyə məğlub olaraq yüngül çəki kəmərini və peşəkar karyerasındakı məğlubiyyətsizlik seriyasını itirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda Şara Bulletə uduzan Mişel Pereyra UFC-dən göndərildi - VİDEO
11:34
MMA

Bakıda Şara Bulletə uduzan Mişel Pereyra UFC-dən göndərildi - VİDEO

Braziliyalı döyüşçünün təşkilatla əməkdaşlığına 16 qarşılaşmadan sonra son qoyulub
Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”
05:20
MMA

Həbib Nurməhəmmədov: “UFC Premyer Liqa, NBA, NHL və Çempionlar Liqası səviyyəsinə çatıb”

O, UFC-nin “Paramount” ilə illik 1,1 milyard dollarlıq müqaviləsi sayəsində maliyyə sabitliyini qeyd edib
Dana Uayt Dastin Poryenin sərxoş vəziyyətdə saxlanılmasına reaksiya verib
14 İyul 15:25
MMA

Dana Uayt Dastin Poryenin sərxoş vəziyyətdə saxlanılmasına reaksiya verib

UFC rəhbəri keçmiş titul iddiaçısının problemlərinin həlli üçün ona dəstək göstərildiyini bildirib
Peddi Pimblett Çarlz Oliveyra ilə mümkün döyüşdən danışıb
13 İyul 03:22
MMA

Peddi Pimblett Çarlz Oliveyra ilə mümkün döyüşdən danışıb - VİDEO

İngiltərəli UFC döyüşçüsü braziliyalı rəqibini vaxtından əvvəl məğlub edəcəyinə əmin olduğunu bildirib
Dana Uayt Makqreqorun ağır zədəsini açıqladı
12 İyul 13:13
MMA

Dana Uayt Makqreqorun ağır zədəsini açıqladı

UFC rəhbəri irlandiyalı döyüşçünün ön çarpaz bağının qopduğunu ehtimal edir
Makqreqor UFC-yə uğursuz qayıtdı: 69 saniyəyə məğlub oldu - VİDEO
12 İyul 09:15
MMA

Makqreqor UFC-yə uğursuz qayıtdı: 69 saniyəyə məğlub oldu - VİDEO

Beş illik fasilədən sonra oktaqona qayıdan irlandiyalı döyüşçü ilk raundda dizindən zədələnib

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib