29 Mart 2026
AZ

Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO

MMA
Xəbərlər
29 Mart 2026 11:59
94
Tofiq Musayev döyüşü qırılmış əllə davam etdirib - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Tofiq Musayev Sietldə keçirilən “UFC Fight Night 271” turnirində çilili İqnasio Bahamondes üzərində qazandığı qələbədən sonra maraqlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təmsilçimiz Sietl şəhərinin onun üçün uğurlu olduğunu və burada keçirdiyi bütün döyüşlərdən qalib ayrıldığını bildirib.

O, rəqiblərinin gücündən çəkinmədiyini və hər zaman ən güclülərə qarşı mübarizə apardığını vurğulayıb:

“Şükürlər Allaha ki, qəlbi, niyyəti Allaha olan insanlar hər zaman döyüşdən qalib ayrılıblar. Bu hələ başlanğıcdır”.

Tofiq Musayev döyüş zamanı ciddi zədə aldığını, lakin buna baxmayaraq geri çəkilmədiyini də etiraf edib:

“Döyüş zamanı əlim qırılmışdı, döyüşü elə də davam etdim. Güclü xarakterli idmançı ağrıdan həzz alır. Ağrı varsa, acı varsa, biz yaşayırıq. İlk növbədə ağrı-acıya qalib gəlmək lazımdır”.

Döyüşçü növbəti hədəfinin Azərbaycanda keçiriləcək turnirdə iştirak etmək olduğunu qeyd edib:

“Həkimlər yoxlasın, sağlamlığım yerində olsa, Bakı kartında döyüşmək istəyirəm”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO
11:01
MMA

Tofiq Musayev UFC-dən bonus aldı - VİDEO

Sietldə keçirilən turnirin ən yaxşı döyüşü azərbaycanlı idmançının iştirakı ilə baş tutub
Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO
10:31
MMA

Asəf Çopurov çempionluq kəmərini qorudu - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü braziliyalı rəqibini vaxtından əvvəl məğlub edib
Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib
09:39
MMA

Tofiq Musayev UFC-dəki ilk qələbəsini şərh edib

Azərbaycanlı döyüşçü İqnasio Bahamondesə qalib gəldikdən sonra sosial şəbəkədə paylaşım edib
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi

UFC-nin Bakı turnirində daha bir gərgin döyüş baş tuta bilər
28 Mart 13:41
MMA

UFC-nin Bakı turnirində daha bir gərgin döyüş baş tuta bilər

Keçmiş titul iddiaçısı paytaxtımızda oktaqona çıxa bilər
Aleks Pereyra UFC-də ən çox qazanan döyüşçü olub
28 Mart 01:32
MMA

Aleks Pereyra UFC-də ən çox qazanan döyüşçü olub

Pereyranın yeni müqavilə çərçivəsində ilk döyüşü müvəqqəti ağır çəki titulunun uğrunda Siril Qana qarşı olacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib