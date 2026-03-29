29 Mart 2026
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

29 Mart 2026 06:23
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı

Azərbaycanın UFC-dəki təmsilçisi Tofiq Musayev növbəti döyüşünü keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 36 yaşlı idmançı ABŞ-nin Sietl şəhərində təşkil olunan turnirdə çilili İqnasio Bahamondeslə üz-üzə gəlib.

Gərgin keçən üç raundda qalib müəyyənləşməyib. Hakimlər isə yekdilliklə Tofiq Musayevin qələbəsinə səs veriblər - 29:28, 29:27, 30:27. Bu nəticə Musayevin UFC-də ilk qələbəsi olub.

Qeyd edək ki, idmançı ilk döyüşündə ötən il iyunun 22-də Bakıda Mıktıbek Orolbaya (Qırğızıstan) məğlub olub. İqnasio Bahamondes də sonuncu dəfə Bakıdakı turnirdə çıxış edib və təmsilçimiz Rafael Fiziyevə uduzub.

