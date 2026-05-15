15 May 2026
AZ

“Heç vaxt nokauta fokuslanmıram” - Rafael Fiziyev İDMAN.BİZ-in sualını cavablandırdı - VİDEO

MMA
Xəbərlər
15 May 2026 17:24
209
“Heç vaxt nokauta fokuslanmıram” - Rafael Fiziyev İDMAN.BİZ-in sualını cavablandırdı - VİDEO

“Mən heç vaxt nokauta fokuslanmıram”.

Bu sözləri Rafael Fiziyev bu il Bakıda keçiriləcək "UFC Fight Night" turniri ilə bağlı təşkil olunan mətbuat konfransında İdman.Biz-in sualını cavablandırarkən deyib.

O bildirib ki, azsaylı döyüşçü “mən hazırlaşıram və bu raundda nokaut edəcəyəm” deyə bilər:

"Hamı belə deyir, amma əslində bunu etmək çox çətindir. Mən həmişə rəqibimi üstələmək və məğlub etmək üçün fürsət axtarıram. Fürsət birinci raundda da yarana bilər, beşinci raundda da. Hətta bəzən rəqibimdə də belə bir fürsət yarana bilər. Mən isə əlimdən gələni edəcəyəm ki, ona belə imkan verməyim".

“Rəqibinizin sizin üçün ən təhlükəli tərəfi nədir” sualına isə Rafael Fiziyev belə cavab verib:

“Ən narahatedici və təhlükəli tərəfi, məncə, onun qabaritləri, boyu və antropometriyası ola bilər. Çünki mən adətən öz divizionumda rəqiblərə antropometriya baxımından uduzuram. O da hündürdür, uzun qolları var. Bu mənada müəyyən narahatlıq və təhlükə yarada bilər”.

Orxan Fuladi

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO
16:22
MMA

Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı
11:54
MMA

UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı

Ən bahalı biletin qiyməti 2200 AZN-dir
Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO
11:12
MMA

Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO

Medet Jeenaliyev İssık-Kul gölündə boğulub
Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb
01:51
MMA

Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb

Çimayev bu günlərdə keçirdiyi son döyüşündə amerikalı Şon Striklendə məğlub olub
Çimayev məğlub oldu, amma rəqibindən daha çox qazandı
14 May 10:28
MMA

Çimayev məğlub oldu, amma rəqibindən daha çox qazandı

UFC-də titul döyüşündən sonra açıqlanan qonorarlar qalibdən çox məğlub idmançını gündəmə gətirib
UFC döyüşçüləri Bakı turniri barədə danışmağa başlayıblar: “Gəlin, şou göstərək” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13 May 14:41
MMA

UFC döyüşçüləri Bakı turniri barədə danışmağa başlayıblar: “Gəlin, şou göstərək” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Döyüşçülər Bakı turniri öncəsi həyəcanı yüksəldirlər

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər