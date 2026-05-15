Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb

Məğlubiyyətsiz UFC ağır çəkidə 5-ci nömrəli döyüş ustası Coş Hokit BƏƏ-ni təmsil edən keçmiş UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Çimayev bu günlərdə keçirdiyi son döyüşündə amerikalı Şon Striklendə məğlub olub. Bu, Çimayevin peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində ilk məğlubiyyəti idi. Bundan əvvəl Həmzət 15 döyüşdən ibarət qələbə seriyasına malik idi.
“İstədiyin çəkidə ola bilərsən - görək kim birinci geri çəkiləcək”, - Hokit sosial media səhifəsində yazıb.
Striklendlə döyüş Çimayevin 2025-ci ilin avqustunda İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində keçirilən UFC 319-da qalib gəldikdən sonra ilk titul müdafiəsi idi.