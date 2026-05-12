Şon Striklend UFC Ağ Ev tədbirində iştirak etmək istəyir

Yeni UFC orta çəki çempionu (84 kq-a qədər), amerikalı Şon Striklend “UFC White House - Freedom 250”də yarışmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, tədbir 15 iyunda Vaşinqtonda keçiriləcək.
“Ağ Ev turnirində yarışmaq istəyirəm... Oraya gedib ABŞ-ı təmsil etmək istərdim. [Çimayevlə döyüşdə] uduzsaydım, getməzdim, çünki utanardım... Amma indi getməliyəm”, - deyə Striklendin X sosial media saytındakı MMA pros Pick hesabında deyilir.
Striklendin peşəkar qarışıq döyüş sənətləri rekorduna 31 qələbə daxildir, bunlardan 16-sı erkən qazanılıb, yeddi məğlubiyyəti var. Amerikalı döyüşçü MMA-da debütünü 2008-ci ilin mart ayında edib.