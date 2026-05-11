11 May 2026
AZ

Azərbaycanlı MMA döyüşçüləri beynəlxalq turnirdə fərqləndilər - FOTO

MMA
Xəbərlər
11 May 2026 17:50
142
Azərbaycanlı MMA döyüşçüləri beynəlxalq turnirdə fərqləndilər - FOTO

Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən “Khan Fight 6” beynəlxalq peşəkar MMA turnirində Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxışla yadda qalıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Nihad Quliyev (70 kq) braziliyalı rəqibini ilk raundda vaxtından əvvəl məğlub edərək qələbə qazanıb. Nərmin Əliyeva (52 kq) isə braziliyalı Rak Fiqeyredo üzərində ilk raundda boğucu fəndlə üstünlük əldə edib.

Qeyd olunub ki, rəqib çəki ölçümünü tam başa çatdıra bilmədiyi üçün Nərmin Əliyeva onun 2 kq artıq çəki ilə döyüşməsinə razılıq verib.

Vilayət Zeynalov (66 kq) isə braziliyalı təcrübəli Qilmar Moreyra ilə üç raund davam edən qarşılaşmada mübarizə aparıb və yekunda hakimlərin yekdil qərarı ilə qalib gəlib.

V.Zeynalov göstərdiyi yüksək performansa görə gecənin ən yaxşı döyüşü - “Fight of the Night” bonusuna da layiq görülüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin tam döyüş kardı məlum olub
17:00
MMA

Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin tam döyüş kardı məlum olub

Turnirdə iki Azərbaycan təmsilçisi də iştirak edəcək
Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO
12:17
MMA

Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO

UFC rəhbəri Coş Hokitlə İliya Topuriya arasındakı insidentdən sonra təhlükəsizlik məsələsinə toxunub
Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO
00:09
MMA

Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO

Perulu UFC döyüşçüsü Kleyton Karpenter üzərində qələbəni oktaqonda şəxsi sevinclə tamamlayıb
Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”
10 May 16:34
MMA

Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”

UFC çempionu keçmiş rəqibinin yarımağır çəkiyə keçmək istəyinə münasibət bildirib
Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir
10 May 11:52
MMA

Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir

UFC-nin sabiq çempionu orta çəkidə döyüşmək istəmir
Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO
10 May 09:10
MMA

Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO

Striklend yeni çempion oldu

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək