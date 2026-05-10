10 May 2026
AZ

Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir

MMA
Xəbərlər
10 May 2026 11:52
197
Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir

Həmzət Çimayev “UFC 328” turnirində Şon Striklendə məğlub olduqdan sonra çəki dərəcəsini dəyişmək istədiyini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, keçmiş çempion amerikalı rəqibinə hakimlərin qərarı ilə uduzaraq orta çəkidə UFC titulunu itirib.

Çimayev bildirib ki, artıq bu çəkidə çıxış etmək niyyətində deyil:

“Yuxarı çəkiyə keçmək istəyirəm. Daha bu çəki dərəcəsində döyüşmək istəmirəm”.

Xatırladaq ki, mayın 10-da ABŞ-nin Nyuark şəhərində qarışıq döyüş növləri (MMA) üzrə “UFC 328” turniri baş tutub. Gecənin əsas hadisəsi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini təmsil edən Hamzat Çimayevlə ABŞ-li Şon Striklend arasında orta çəki dərəcəsində keçirilən titul döyüşü olub. Beş raund davam edən qarşılaşma hakimlərin qərarı ilə Striklendin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO
09:10
MMA

Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO

Striklend yeni çempion oldu
Topuriya Qetji ilə döyüş barədə: “İlk dəqiqədə rəqibimin çənəsini sındıracağam”
9 May 22:16
MMA

Topuriya Qetji ilə döyüş barədə: “İlk dəqiqədə rəqibimin çənəsini sındıracağam”

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətçisi kimi debütünü 2015-ci ilin aprelində edib
Gəncəli MMA döyüşçüsü 17 ildən sonra Vətənində yarışacaq
9 May 12:36
MMA

Gəncəli MMA döyüşçüsü 17 ildən sonra Vətənində yarışacaq

O, 17 ildir Türkiyədə yaşayır
Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin biletləri mayın 15-də satışa çıxarılacaq - VİDEO
8 May 22:39
MMA

Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin biletləri mayın 15-də satışa çıxarılacaq - VİDEO

Bu il “UFC Fight Night” iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
İslam Maxaçev ştanqla məşqdə görüntüləndi - VİDEO
8 May 16:25
MMA

İslam Maxaçev ştanqla məşqdə görüntüləndi - VİDEO

UFC çempionu növbəti döyüşünə hazırlığı iki olimpiya çempionu ilə davam etdirir
Bakıdakı UFC-də Fiziyev və Sadıxov üçün ciddi sınaq: Rəqiblərinin güclü tərəfləri hansılardır? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + VİDEO
8 May 13:47
MMA

Bakıdakı UFC-də Fiziyev və Sadıxov üçün ciddi sınaq: Rəqiblərinin güclü tərəfləri hansılardır? - İDMAN.BİZ-in ARAŞDIRMASI + VİDEO

Qarşıdakı döyüşlər azərbaycanlı döyüşçülər üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı
9 May 18:54
Futbol

“Qarabağ” “Qəbələ” ilə heç-heçə edərək gümüş medallara daha da yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq