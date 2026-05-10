Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”

UFC-nin orta çəkidə çempionu, amerikalı Şon Striklend BƏƏ-ni təmsil edən Həmzət Çimayevin yarımağır çəkiyə keçmək istəyi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Striklend keçmiş rəqibinin bu qərarını düzgün addım saya biləcəyini bildirib.
Onların döyüşü ABŞ-nin Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərində keçirilən UFC 328 turnirinin əsas qarşılaşması olub və amerikalı döyüşçünün hakimlərin bölünmüş qərarı ilə qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra Striklend UFC-nin orta çəkidə çempionu adına sahib çıxıb.
“Düşünürəm ki, bunu etməlidir. Çünki çəki salmaq səni öldürür. Yarımağır çəkiyə qalx və bundan zövq al. Orada rəqabət daha azdır”, – deyə Striklend mətbuat konfransında bildirib.
Qeyd edək ki, Şon Striklendin peşəkar karyerasında 31 qələbə və yeddi məğlubiyyət var. Amerikalı döyüşçü 16 qələbəsini vaxtından əvvəl qazanıb. O, debütünü 2008-ci ilin martında edib.