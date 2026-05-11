11 May 2026
AZ

Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO

MMA
Xəbərlər
11 May 2026 12:17
105
Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO

UFC rəhbəri Dana Uayt “UFC White House - Freedom 250” turnirinin mətbuat konfransında yaşanan qalmaqala münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə məğlubiyyətsiz amerikalı ağır çəkili Coş Hokit ilə yüngül çəkidə UFC çempionu İliya Topuriya arasında baş verib. Hokit Aleks Pereyranı təhqir etdikdən sonra Topuriya mübahisəyə qoşulub və gərginlik təhlükəsizlik əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə başa çatıb.

“Mən bu uşaqlardan kiminsə heç bir məna daşımayan axmaq şeyə görə zədə almasını istəmirəm. Xüsusən də söhbət bir-biri ilə heç vaxt döyüşməyəcək adamlardan gedirsə. Hokitlə bağlı bu vəziyyət mənə ümumiyyətlə klounluq kimi görünür. Amma adam çıxdı və qalib gəldi. Reytinqdə olmayan döyüşçü dünyanın beş nömrəsinə qarşı çıxdı və qazandı”, – deyə Uayt bildirib.

UFC rəhbəri İliya Topuriya və Aleks Pereyranın adətən sakit idmançılar olduğunu, lakin bu dəfə vəziyyətin gözlənilmədən gərginləşdiyini deyib:
“İliya və Aleks adətən kifayət qədər sakit adamlardır. Düzdür, İliya bəzən özündən çıxa bilir. Biz bunu gözləmirdik. Hamısı eyni sırada yan-yana oturmuşdu. Şon O’Melli geri çəkilməyə başlayanda düşündüm ki, siz mənimlə zarafat edirsiniz? Mənim yeganə narahatlığım çəkiölçmə mərasimində Çimayevlə Striklend arasında nəsə baş verməməsi idi. Amma hazır olacağıq. Bu, bizim işimizdir”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO
00:09
MMA

Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO

Perulu UFC döyüşçüsü Kleyton Karpenter üzərində qələbəni oktaqonda şəxsi sevinclə tamamlayıb
Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”
10 May 16:34
MMA

Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”

UFC çempionu keçmiş rəqibinin yarımağır çəkiyə keçmək istəyinə münasibət bildirib
Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir
10 May 11:52
MMA

Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir

UFC-nin sabiq çempionu orta çəkidə döyüşmək istəmir
Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO
10 May 09:10
MMA

Çimayev ilk dəfə məğlub oldu, UFC kəmərini itirdi - VİDEO

Striklend yeni çempion oldu
Topuriya Qetji ilə döyüş barədə: “İlk dəqiqədə rəqibimin çənəsini sındıracağam”
9 May 22:16
MMA

Topuriya Qetji ilə döyüş barədə: “İlk dəqiqədə rəqibimin çənəsini sındıracağam”

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətçisi kimi debütünü 2015-ci ilin aprelində edib
Gəncəli MMA döyüşçüsü 17 ildən sonra Vətənində yarışacaq
9 May 12:36
MMA

Gəncəli MMA döyüşçüsü 17 ildən sonra Vətənində yarışacaq

O, 17 ildir Türkiyədə yaşayır

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır