12 May 2026
UFC Makqreqor üçün döyüş təşkil eməyə hazırlaşır - mənbə

12 May 2026 02:10
UFC Makqreqor üçün döyüş təşkil eməyə hazırlaşır - mənbə

Keçmiş UFC yüngül və yüngül çəki çempionu Konor Makqreqor ilə keçmiş UFC titul sahibi Maks Holluvey arasında döyüş mümkün qədər baş tutmağa yaxındır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə nüfuzlu kanadalı jurnalist və insayder Ariel Helvani bildirib.

“Hazırda tərəflər [danışıqların] son mərhələsindədirlər. Hər şey [imzalanacaq]. Bu döyüşün 11 iyulda baş tutmaması üçün dəhşətli bir şey baş verməlidir. Çox yaxındır”, - Helvani deyib.

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında UFC 264-də keçmiş UFC müvəqqəti yüngül çəki çempionu Dastin Poryeyə ilk raundda texniki nokautla (ayaq zədəsi) məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib. Onun peşəkar rekordu 22 qələbə və altı məğlubiyyətdir.

Maks 34 yaşındadır. Hollouey peşəkar debütünü 2010-cu ilin sentyabrında edib. Onun qarışıq döyüş sənətləri rekorduna 27 qələbə daxildir, bunlardan 14-ü fasilə və doqquz məğlubiyyət olub.

