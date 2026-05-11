11 May 2026
AZ

Striklend Çimayevlə münaqişəsinin saxta olduğu fikrini şərh edib

MMA
Xəbərlər
11 May 2026 19:53
111
Striklend Çimayevlə münaqişəsinin saxta olduğu fikrini şərh edib

UFC orta çəkili çempionu, amerikalı Şon Striklend, BƏƏ döyüşçüsü Həmzət Çimayevlə qarşıdurmasının saxtakarlıq olduğu fikrini şərh edib.

İdman.Biz bildirir ki, onların döyüşü Nyu-Cersi ştatının Nyuark şəhərində keçirilən UFC 328-in əsas qarşılaşması olub və Striklend hakimlərin bölünmüş qərarı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Striklend UFC orta çəkili çempionu olub.

Şon Striklend sosial media səhifəsində yazıb: “Əlbəttə ki, bu, real idi, amma biz sadəcə bir-birimizin ömrünü qısaltdıq... Düşünürəm ki, nifrət tükəndi... Ona ən yaxşısını arzulayıram və ümid edirəm ki, yarımağır çəkidə hamını məğlub edəcək”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı MMA döyüşçüləri beynəlxalq turnirdə fərqləndilər - FOTO
17:50
MMA

Azərbaycanlı MMA döyüşçüləri beynəlxalq turnirdə fərqləndilər - FOTO

Döyüşçülər beynəlxalq arenada ölkəmizi uğurla təmsil ediblər
Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin tam döyüş kardı məlum olub
17:00
MMA

Bakıda keçiriləcək UFC turnirinin tam döyüş kardı məlum olub

Turnirdə iki Azərbaycan təmsilçisi də iştirak edəcək
Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO
12:17
MMA

Dana Uayt UFC-dəki qalmaqala sərt reaksiya verdi - VİDEO

UFC rəhbəri Coş Hokitlə İliya Topuriya arasındakı insidentdən sonra təhlükəsizlik məsələsinə toxunub
Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO
00:09
MMA

Oçoa qələbədən sonra sevgilisinə evlilik təklifi etdi - FOTO

Perulu UFC döyüşçüsü Kleyton Karpenter üzərində qələbəni oktaqonda şəxsi sevinclə tamamlayıb
Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”
10 May 16:34
MMA

Striklend Çimayevə yol göstərdi: “Çəkini dəyiş və rahatlaş”

UFC çempionu keçmiş rəqibinin yarımağır çəkiyə keçmək istəyinə münasibət bildirib
Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir
10 May 11:52
MMA

Çimayev çəki dərəcəsini dəyişmək istəyir

UFC-nin sabiq çempionu orta çəkidə döyüşmək istəmir

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək