15 May 2026
AZ

Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO

MMA
Xəbərlər
15 May 2026 16:22
139
Fərman Həsənov: “Debütümün Bakıda olacağını gözləmirdim” - VİDEO

“Komanda olaraq hər kəs öz tövsiyələrini verir. Hazırkı rəqibim daha çox boksa üstünlük verir. Azərbaycanda isə güləş ənənəsi güclüdür”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu sözləri Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Fərman Həsənov “UFC Fight Night Baku” turniri ilə bağlı təşkil olunan mətbuat konfransında səsləndirib.

O, UFC-dəki növbəti çıxışına hazırlaşır və rəqibinə beşinci məğlubiyyətini yaşadacağını bildirib.

“Hazırda ABŞ-dəyəm. Döyüşdən üç həftə əvvəl Bakıya gələcəyəm. UFC-də çıxış edəcəyimi gözləyirdim və buna hazır idim. Məqsədimiz Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq və ölkəmizi layiqincə təmsil etməkdir”.

Döyüşçü həmçinin çəkisalma prosesi barədə də danışıb:

“Uzun illərdir bu idmandayıq və bu mərhələləri yaxşı bilirik. Bu döyüşdə də çəki salacağıq və heç bir problem olmayacaq”.

Fərman Həsənov Azərbaycanın digər MMA döyüşçüsü Tofiq Musayevlə daim əlaqədə olduğunu da qeyd edib:

“Komanda olaraq hər kəs öz tövsiyələrini verir. Hazırkı rəqibim daha çox boksa üstünlük verir. Azərbaycanda isə güləş ənənəsi güclüdür və bundan istifadə edib qələbə qazanmağa çalışacağam. Həmyerlilərimiz bizə dəstək olurlar, onlara təşəkkür edirəm. UFC turnirinin Bakıda keçirilməsi isə böyük bir hadisədir”.

O, həmçinin MMA karyerasının başlanğıcı ilə bağlı bunları deyib:

“MMA-ya başlayanda məqsədim UFC-də çıxış etmək idi. Amma debütümün məhz Bakıda olacağını gözləmirdim”.

Qeyd edək ki, Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turniri iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Fərman Həsənov yarımağır çəki dərəcəsində ABŞ təmsilçisi Erik Nolanla qarşılaşacaq.

Orxan Fuladi

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı
11:54
MMA

UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı

Ən bahalı biletin qiyməti 2200 AZN-dir
Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO
11:12
MMA

Qırğız MMA döyüşçüsü məktəbli qızları xilas edərkən öldü - FOTO

Medet Jeenaliyev İssık-Kul gölündə boğulub
Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb
01:51
MMA

Məğlubedilməz UFC çempionu Həmzət Çimayevi döyüşə çağırıb

Çimayev bu günlərdə keçirdiyi son döyüşündə amerikalı Şon Striklendə məğlub olub
Çimayev məğlub oldu, amma rəqibindən daha çox qazandı
14 May 10:28
MMA

Çimayev məğlub oldu, amma rəqibindən daha çox qazandı

UFC-də titul döyüşündən sonra açıqlanan qonorarlar qalibdən çox məğlub idmançını gündəmə gətirib
UFC döyüşçüləri Bakı turniri barədə danışmağa başlayıblar: “Gəlin, şou göstərək” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13 May 14:41
MMA

UFC döyüşçüləri Bakı turniri barədə danışmağa başlayıblar: “Gəlin, şou göstərək” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Döyüşçülər Bakı turniri öncəsi həyəcanı yüksəldirlər
Rafael Fiziyev Bakı döyüşünə Tailandda hazırlaşır - FOTO
13 May 14:09
MMA

Rafael Fiziyev Bakı döyüşünə Tailandda hazırlaşır - FOTO

“Ataman” UFC Baku öncəsi məşqlərini və sparrinqlərini davam etdirir

Ən çox oxunanlar

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub
14 May 00:41
Güləş

Güləş millimiz Avropa üçüncüsü olub - YENİLƏNİB

Güləşçiləimiz 6 medal qazanıblar
“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb
13 May 21:58
Futbol

“Sabah” ardıcıl ikinci dəfə Azərbaycan Kubokunu qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Klub bu il həm də ölkə çempionu olub
Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular
14 May 20:15
Güləş

Qadın güləşçilərimiz Avropa çempionatının yarımfinalında məğlub oldular - YENİLƏNİB

Yarış mayın 17-də başa çatacaq
Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB
12 May 19:05
Güləş

Güləşçimiz Avropa çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanın U-17 yunan-Roma güləşçiləri Avropa çempionatında mübarizəni davam etdirirlər