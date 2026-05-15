15 May 2026
UFC Bakı gecəsinin bilet qiymətləri açıqlandı

15 May 2026 11:54
Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turnirinin bilet qiymətləri bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, döyüş gecəsi 27 iyunda Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. iTicket platformasında yer alan məlumata görə, biletlərin qiyməti sektorlardan asılı olaraq 50 AZN-dən 2200 AZN-ə qədər dəyişir.

Turnir saat 17:00-da başlayacaq və 23:00-a qədər davam edəcək. "UFC Fight Night Baku" adı ilə keçiriləcək tədbir Azərbaycan azarkeşlərinə növbəti dəfə dünyanın ən nüfuzlu döyüşçülərinin qarşılaşmalarını canlı izləmək imkanı yaradacaq.

Qeyd edək ki, UFC-nin rəsmi saytında əsas döyüş kimi Rafael Fiziyev - Manuel Torres qarşılaşması göstərilib.

Yüngül çəki dərəcəsində çıxış edən daha bir idmançımız Nazim Sadıxov isə Mateus Kamilo ilə qarşılaşacaq. Nazim Sadıxov bu günə kimi 14 döyüşə çıxıb. Onlardan 11 qələbə, iki məğlubiyyəti var.

Yarımorta çəki dərəcəsində mübarizə aparan azərbaycanlı Fərman Həsənov isə debüt görüşünü amerikalı Erik Nolana qarşı keçirəcək. Fərmanın qarışıq döyüş növlərində beş qələbəsi var və məğlubiyyəti yoxdur.

