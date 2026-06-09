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Topuriya Qetjini iki dəqiqəyə nokaut etməyə söz verib

MMA
Xəbərlər
9 İyun 2026 03:11
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Topuriya Qetjini iki dəqiqəyə nokaut etməyə söz verib

Məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İliya Topuriya, hazırkı UFC yüngül çəki titulunun sahibi, daha əvvəl onun boşanması barədə danışan amerikalı müvəqqəti UFC 70 kq çempionu Castin Qetjinin şərhlərinə cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, ispan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib.

“Əslində onun əla oğlan olduğunu düşünürdüm, amma şəxsi sərhədi keçdiyinə görə məndən heç bir hörmət gözləməməlidir... Səninlə oktaqonda sadəcə iki dəqiqə keçirə bilərəm. Və səni bütün ailənin, ölkənin - hər kəsin qarşısında yatıracağam”, - Topuriya deyib.

Topuriya Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb. Qetjinin 17 qələbəsi var, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub və heç bir məğlubiyyəti yoxdur.

İdman.Biz
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