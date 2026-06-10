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ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb

MMA
Xəbərlər
10 İyun 2026 22:03
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ABŞ-da “UFC Freedom 250” turnirinin ləğvi tələbi ilə iddia qaldırılıb

Vyetnam müharibəsi veteranları və fəallar 14 iyunda Ağ Evin Cənub Çəmənliyində keçirilməsi planlaşdırılan “UFC Freedom 250”nin ləğv edilməsini tələb edərək məhkəməyə müraciət ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, iddiaçılar - Virciniya veteranı Pol Romano və fəal Syuzan Duqlas - tədbiri dərin korrupsiya adlandırırlar, çünki Prezident Donald Tramp UFC və onun baş direktoru Dana Uayta “özəl, kommersiya idman tədbirinə ev sahibliyi etmək üçün Ağ Evə və Linkoln Memorialına maneəsiz giriş” verib. Onlar iddia edirlər ki, UFC federal ərazidə keçirilən tədbirdən əhəmiyyətli gəlir əldə edəcək ki, bu da qanunsuzdur.

“Prezident Amerikanın ən hörmətli iki abidəsini özəl bir korporasiyaya təhvil verib ki, o və müttəfiqləri mənfəət əldə edə bilsinlər. Bu, korrupsiyadır. Bu abidələr hamımız amerikalılara məxsusdur - Dana Uayta, Crypto.com kimi reklamçılara və Donald Trampa yox. Biz məhkəmədən qanunun tətbiqini xahiş edirik, çünki administrasiya bunu etməkdən imtina edir”, - MMA Junkie Duqlasın bəyanatından sitat gətirir.

İddia “Public Integrity Project” tərəfindən dəstəklənir.

İdman.Biz
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