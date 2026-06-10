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Dana Uayt: “Hətta şimşək “UFC Freedom 250”ni dayandıra bilməz”

MMA
Xəbərlər
10 İyun 2026 19:46
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Dana Uayt: “Hətta şimşək “UFC Freedom 250”ni dayandıra bilməz”

UFC prezidenti Dana Uayt bildirib ki, Ağ Evin Cənub Çəmənliyində keçiriləcək “UFC Freedom 250” turniri istənilən hava şəraitində baş tutacaq.

İdman.Biz bildirir ki, turnir iyunun 14-də olmalıdır.

“[Kreyq] Borsari, prodüser menecerim, yəqin ki, planetin ən diqqətli insanıdır və bazar gününə qədər hər şeyi hazırlayacağıq. Yəni, internetdə oxusanız, həmin gün bütün şounu ləğv ediləcək.

Amma qar, yağış və ya başqa bir şey olsun, vecinə deyil, ildırım olsa belə, davam edəcəyik. Hamınız uşaqlıqda idmanla məşğul olmusunuz. Göy gurultusu olanda onu gözləyirdiniz, bitəndə isə oynayırdınız. Biz də belə edəcəyik. Əgər ildırım çaxsa, bir neçə gün əvvəldən biləcəyik və sonra bunun qarşısını almağın yolunu tapacağıq”, - deyə MMA Junkie Uaytdan sitat gətirir.

ABŞ qaydalarına görə, açıq hava tədbirində göy gurultusu başlasa, dərhal dayandırılmalı və faciənin qarşısını almaq üçün tamaşaçılar da daxil olmaqla bütün iştirakçılar içəri keçirilməlidir.

İdman.Biz
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