UFC Bakı turnirinin biletləri satışa çıxarıldı

Bakıda keçiriləcək “UFC Fight Night” turnirinin biletləri satışa çıxarılıb. Biletlərin qiyməti sektorlardan asılı olaraq 50 AZN-dən 2200 AZN-ə qədər dəyişir.
İdman.Biz xəbər verir ki, iyunun 27-də Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq döyüş gecəsinin əsas qarşılaşmasında yüngül çəkidə Rafael Fiziyev Manuel Torreslə üz-üzə gələcək.
Turnirin digər diqqətçəkən döyüşündə isə orta çəkidə Şara Maqomedov Mişel Pereira ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Gecə UFC azarkeşləri üçün böyük maraq doğurur. Xüsusilə Fiziyevin Bakıda oktaqona çıxması turnirin əsas hadisələrindən biri hesab olunur. Yüngül çəki dərəcəsində çıxış edən daha bir idmançımız Nazim Sadıxov isə Mateus Kamilo ilə qarşılaşacaq. Nazim Sadıxov bu günə kimi 14 döyüşə çıxıb. Onlardan 11 qələbə, iki məğlubiyyəti var.
Əsas karddan əvvəlki döyüşlər
Yüngül çəki: Rafael Fiziyev (Azərbaycan) - Manuel Torres (Meksika)
Orta çəki: Şarabutdin Maqomedov (Rusiya) - Mişel Pereyra (Braziliya)
Orta çəki: İkram Aliskerov (Rusiya) - Brunnu Ferreyra (Braziliya)
Ən yüngül çəki: Asu Almabayev (Qazaxıstan) - Çarlz Conson (ABŞ)
Orta çəki: Mixal Olekseyçuk (Polşa) - Abusupiyan Maqomedov (Almaniya)
Orta çəki: İsmayıl Naurdiyev (Avstriya) - Marvin Vettori (İtaliya)
İlkin qarşılaşmaların proqramı
Ağır çəki: Rizvan Kuniyev (Rusiya) - Tayrell Forçun (ABŞ)
Orta çəki: Nursulton Ruziboyev (Özbəkistan) - Andrey Pulyaev (Rusiya)
Yarımağır çəki: Culius Uoker (ABŞ) - Abdul-Rahman Yaxyayev (Türkiyə)
Yüngül çəki: Bekzat Almaxan (Qazaxıstan) - Jan Matsumoto (Braziliya)
Yüngül çəki: Nazim Sadıxov (Azərbaycan) - Mateus Kamilo (Braziliya)
Yarımorta çəki: Fərman Həsənov (Azərbaycan) - Erik Nolan (ABŞ)
Yarımyüngül çəki: Kaan Ofli (Avstraliya) - Xavier Reyes (Kolumbiya)
Əlavə edək ki, döyüşlərin yekun sıralanması turnirə yaxın dəyişə bilər.