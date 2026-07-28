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Konor Makqreqor 2027-ci ilin yayında geri dönəcəyinə işarə edib

MMA
Xəbərlər
28 İyul 2026 07:10
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Konor Makqreqor 2027-ci ilin yayında geri dönəcəyinə işarə edib

İki çəkidə keçmiş UFC çempionu Konor Makqreqor 2027-ci ilin yayında oktaqona qayıdacağına işarə edib.

İdman.Biz bildirir ki, Konorun 38 yaşı var.

“Nəsillərarası mübarizə kimi nəzərdə tutulan tədbir hələlik ləğv edilir. IFW 2027. Son rəqs”, - Makqreqor sosial mediada yazıb.

IFW, ənənəvi olaraq iyul ayında keçirilən illik UFC tədbiri olan Beynəlxalq Döyüş Həftəsi deməkdir. Məhz bu tədbirdə Makqreqor 11 iyul 2026-cı ildə Maks Hollouey ilə yenidən qarşılaşıb. Döyüş Makqreqorun öz zərbəsindən sonra yerə uğursuz enməsi və sağ dizindəki ön çarpaz bağı və meniskin cırılmasından sonra 69-cu saniyədə başa çatdı.

İdman.Biz
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