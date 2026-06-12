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Marko Rubio: “Ağ Evdəki UFC tədbiri milyarddan çox tamaşaçı cəlb edə bilər”

MMA
Xəbərlər
12 İyun 2026 07:09
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Marko Rubio: “Ağ Evdəki UFC tədbiri milyarddan çox tamaşaçı cəlb edə bilər”

ABŞ Dövlət Katibi Marko Rubio bildirib ki, 15 iyunda Vaşinqtonda Ağ Evin Cənub Çəmənliyində keçiriləcək “UFC Freedom 250” turnirini dünya üzrə bir milyarddan çox tamaşaçı izləyəcək.

İdman.Biz bildirir ki, əsas qarşılaşma İliya Topuriya ilə müvəqqəti titul sahibi Castin Qetji arasında yüngül çəkidə titul döyüşü olacaq.

“Ağ Evdə keçiriləcək UFC tədbirinin dünya üzrə bir milyarddan çox tamaşaçı cəlb edəcəyini gözləyirik”, - deyə Rubio sosial media saytı X-də “Championship Rounds”a bildirib.

Tədbirdə Şon O'Melli, Maykl Çendler, Derrik Lyuis və bir neçə digər UFC ulduzu kimi döyüşçülər iştirak edəcək.

İdman.Biz
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