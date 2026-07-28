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Con Cons Dana Uaytı “axmaq” adlandırdı

MMA
Xəbərlər
28 İyul 2026 20:31
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Con Cons Dana Uaytı “axmaq” adlandırdı

Qaydasız döyuş uzrə sabiq çempion Con Cons UFC-nin prezidenti və baş direktoru Dana Uaytı bir sözlə təsvir edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 38 yaşlı amerikalı döyüşçü bu barədə "YouTube" kanallarından birinə müsahibəsində danışıb.

"İndi desəm ki, o, axmaqdır (gülür), amma hər şeyə baxmayaraq onu sevirəm. O, mənim rəhbərimdir. Həyatımı dəyişib, amma Dana axmaqdır", - deyə Cons bildirib.

Con Cons peşəkar səviyyədə 2008-2024-cü illərdə çıxış edib. Onun aktivində 28 qələbə, 1 məğlubiyyət var, bir döyüş isə baş tutmamış sayılıb.

İdman.Biz
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