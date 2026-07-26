“Qəbələ” ilk yoxlama oyununu “Kəpəz”ə qarşı keçirəcək

Azərbaycanın “Qəbələ” futbol komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda bu gün “Kəpəz”lə qarşılaşacaq.
Görüş Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.
Azərbaycanın “Qəbələ” futbol komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama oyununu keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, komanda bu gün “Kəpəz”lə qarşılaşacaq.
Görüş Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.
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