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Dana Uayt Ağ Ev turnirində superdöyüşün ləğv olunduğunu açıqlayıb

MMA
Xəbərlər
9 İyun 2026 05:15
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Dana Uayt Ağ Ev turnirində superdöyüşün ləğv olunduğunu açıqlayıb

UFC prezidenti Dana Uayt, daha əvvəl “UFC White House - Freedom 250”də ingiltərəli Tom Aspinall ilə braziliyalı Aleks Pereyra arasında döyüşün planlaşdırıldığını təsdiqləyib.

İdman.Biz bildirir ki, turnir iyunun 15-də olacaq.

“Bu, əla döyüş olardı. Aydındır ki, ağır çəkidə çox şey ifadə edərdi. Tom formada olsaydı, Aspinall-Pereyra döyüşünü görərdikmi? 100%. Möhtəşəm olardı, amma nəzərə almalı olduğunuz şeylər var. Tanışlıq edərkən vaxtı və hər bir döyüşçünün həyatı və sağlamlığı kimi digər amilləri nəzərə alırsınız. [Əgər Aspinall sağlam olsaydı, Pereyranın rəqibi] Tom olardı”, - Uayt TNT Sports-a verdiyi müsahibədə bildirib.

İdman.Biz
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