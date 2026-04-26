АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня в европейских футбольных лигах и Турции состоится ряд интересных матчей.
Как сообщает İdman.Biz, главным событием дня станет дерби в Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче".
İdman.Biz представляет афишу матчей на сегодня:
Турция, Суперлига
15:30. "Генчлербирлиги" - "Коджаелиспор"
21:00. "Галатасарай" - "Фенербахче"
Кубок Англии
18:00. "Челси" - "Лидс Юнайтед"
Испания, Ла Лига
16:00. "Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад"
18:15. "Реал Овьедо" - "Эльче"
20:30. "Осасуна" - "Севилья"
23:00. "Вильярреал" - "Сельта"
Италия, Серия А
14:30. "Фиорентина" - "Сассуоло"
17:00. "Дженоа" - "Комо"
20:00. "Торино" - "Интер"
22:45. "Милан" - "Ювентус"
Германия, Бундеслига
17:30. "Штутгарт" - "Вердер"
19:30. "Боруссия Дортмунд" - "Фрайбург"
Франция, Лига 1
17:00. "Лорьян" - "Страсбур"
19:15. "Пари" - "Лилль"
19:15. "Гавр" - "Мец"
19:15. "Ренн" - "Нант"
22:45. "Марсель" - "Ницца"