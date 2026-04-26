АФИША футбольных матчей на сегодня

Сегодня в европейских футбольных лигах и Турции состоится ряд интересных матчей.

Как сообщает İdman.Biz, главным событием дня станет дерби в Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче".

İdman.Biz представляет афишу матчей на сегодня:

Турция, Суперлига

15:30. "Генчлербирлиги" - "Коджаелиспор"

21:00. "Галатасарай" - "Фенербахче"

Кубок Англии

18:00. "Челси" - "Лидс Юнайтед"

Испания, Ла Лига

16:00. "Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад"

18:15. "Реал Овьедо" - "Эльче"

20:30. "Осасуна" - "Севилья"

23:00. "Вильярреал" - "Сельта"

Италия, Серия А

14:30. "Фиорентина" - "Сассуоло"

17:00. "Дженоа" - "Комо"

20:00. "Торино" - "Интер"

22:45. "Милан" - "Ювентус"

Германия, Бундеслига

17:30. "Штутгарт" - "Вердер"

19:30. "Боруссия Дортмунд" - "Фрайбург"

Франция, Лига 1

17:00. "Лорьян" - "Страсбур"

19:15. "Пари" - "Лилль"

19:15. "Гавр" - "Мец"

19:15. "Ренн" - "Нант"

22:45. "Марсель" - "Ницца"

