Отец Кварацхелии ответил на слухи об уходе сына из "ПСЖ"

Отец полузащитника "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии прокомментировал слухи о возможном уходе сына из французского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на kvirispalitra.ge, Бадри Кварацхелия заявил, что на данный момент вопрос о смене команды не стоит.

"Хвича играет за очень сильный и успешный клуб, где его любят и ему доверяют. Он один из ведущих игроков команды, которая является действующим обладателем Кубка чемпионов и полуфиналистом текущего турнира - зачем ему думать об уходе куда-то еще?" - отметил он.

По словам отца футболиста, разговоры о трансфере возможны лишь в случае изменения позиции клуба.

"Если "ПСЖ" не захочет продолжать сотрудничество, тогда мы подумаем об уходе, но сейчас эта тема даже не обсуждается. Несмотря на конкуренцию, Хвича практически всегда выходит в основном составе, а в клубе подчеркивают, что он - важный игрок", - добавил Кварацхелия-старший.

Он также подчеркнул, что интерес со стороны английских клубов не влияет на позицию футболиста.

"Да, появляются сообщения об интересе со стороны "Арсенала" и других клубов, но мой сын не обращает на это внимания. Он сосредоточен на команде и думает только о том, как помочь клубу и прославить свою страну", - заявил отец игрока.