28 Апреля 2026
Отец Кварацхелии ответил на слухи об уходе сына из "ПСЖ"

28 Апреля 2026 08:12
Отец полузащитника "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии прокомментировал слухи о возможном уходе сына из французского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на kvirispalitra.ge, Бадри Кварацхелия заявил, что на данный момент вопрос о смене команды не стоит.

"Хвича играет за очень сильный и успешный клуб, где его любят и ему доверяют. Он один из ведущих игроков команды, которая является действующим обладателем Кубка чемпионов и полуфиналистом текущего турнира - зачем ему думать об уходе куда-то еще?" - отметил он.

По словам отца футболиста, разговоры о трансфере возможны лишь в случае изменения позиции клуба.

"Если "ПСЖ" не захочет продолжать сотрудничество, тогда мы подумаем об уходе, но сейчас эта тема даже не обсуждается. Несмотря на конкуренцию, Хвича практически всегда выходит в основном составе, а в клубе подчеркивают, что он - важный игрок", - добавил Кварацхелия-старший.

Он также подчеркнул, что интерес со стороны английских клубов не влияет на позицию футболиста.

"Да, появляются сообщения об интересе со стороны "Арсенала" и других клубов, но мой сын не обращает на это внимания. Он сосредоточен на команде и думает только о том, как помочь клубу и прославить свою страну", - заявил отец игрока.

İdman.Biz
Новости по теме

В Индонезии показали пустую VAR-комнату во время матча
07:03
Мировой футбол

В Индонезии показали пустую VAR-комнату во время матча

Лига объяснила инцидент ошибкой трансляции

Экс-тренер сборной Италии готов возглавить клуб из России
06:23
Мировой футбол

Экс-тренер сборной Италии готов возглавить клуб из России

Итальянский специалист открыт для новых предложений

Компани: "ПСЖ умеет играть в разных зонах, но нас это не удивит"
05:00
Мировой футбол

Компани: "ПСЖ умеет играть в разных зонах, но нас это не удивит"

Тренер "Баварии" оценил соперника перед полуфиналом Лиги чемпионов
В "Баварии" сделали заявление о будущем Кейна
03:18
Мировой футбол

В "Баварии" сделали заявление о будущем Кейна

Клуб планирует обсудить новый контракт после сезона

Фернандеш догнал Озила по ассистам за сезон в АПЛ
02:00
Мировой футбол

Фернандеш догнал Озила по ассистам за сезон в АПЛ

Выше португальца только Анри и де Брейне

Карвахаль остался недоволен действиями партнера по "Реалу"
01:44
Мировой футбол

Карвахаль остался недоволен действиями партнера по "Реалу"

Защитник эмоционально отреагировал на эпизод в матче с "Бетисом"

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава