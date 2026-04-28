28 Апреля 2026
28 Апреля 2026 05:00
Компани: "ПСЖ умеет играть в разных зонах, но нас это не удивит"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил высокий уровень обеих команд и подчеркнул важность деталей в таком противостоянии.

"Обе команды обладают большим количеством креативности, в том числе в позиционной игре и поиске решений. Все решают детали, интенсивность и энергия. Мы сыграем с "ПСЖ" уже в четвертый раз. У нас есть опыт, но то же самое можно сказать и о сопернике", - заявил Компани журналистам.

Он также отметил, что его команда готова к различным сценариям игры.

"Мы знаем, как оказывать давление на соперника. "ПСЖ" умеет играть в разных зонах поля, но это не застанет нас врасплох. У них много качества во всех линиях, но и у нас тоже", - подчеркнул тренер.

Матч "ПСЖ" - "Бавария" состоится 28 апреля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

