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Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 15:50
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Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

Общественное телевидение (İTV) обнародовало план трансляций в Азербайджане матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, из 104 матчей турнира, который стартует сегодня, 92 будут транслироваться в прямом эфире на İTV. Еще 12 игр третьего тура группового этапа покажет канал CBC Sport. Таким образом, болельщики смогут посмотреть все матчи турнира вживую.

Согласно лицензионным правилам, только 15 матчей будут доступны в прямом эфире на YouTube-канале İTV. В их числе - три игры сборной Турции на групповом этапе, а также 12 матчей, начиная с 1/8 финала.

Все встречи, показанные на İTV, также можно будет смотреть в прямом эфире на платформе itv.az.

Ежедневно в 12:30 зрителям будет доступна программа "FIFA Günün İcmalı". Повторы ночных матчей будут транслироваться с 14:00 до 18:00 на İTV. Лучшие моменты, голы и обзоры игр также появятся на YouTube-канале телеканала.

Кроме того, в течение дня будет выходить программа "Bol futbol", где ключевые события турнира будут обсуждаться с участием профессиональных экспертов.

Комментировать матчи будут специалисты İTV и CBC Sport.

İdman.Biz
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