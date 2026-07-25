Звезда ЧМ-2026 Возинья перешел в "Коло-Коло"

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжит карьеру в чилийском футбольном клубе "Коло-Коло".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, стороны достигли соглашения о контракте сроком на 18 месяцев. В ближайшее время 40-летний голкипер прибудет в Сантьяго, пройдет медицинское обследование и будет официально представлен в качестве игрока команды.

Переход подтвердил президент управляющей клубом компании Blanco y Negro Анибаль Моса. Руководство и тренерский штаб "Коло-Коло" поддержали кандидатуру Возиньи после того, как клубу не удалось договориться о приглашении уругвайского вратаря Сантьяго Меле.

Возинья присоединяется к чилийскому клубу на правах свободного агента. Его последней командой был португальский "Шавеш", который он покинул по окончании сезона-2025/2026.

Необходимость в новом голкипере возникла у "Коло-Коло" после травмы основного вратаря Фернандо де Пауля. Кроме того, молодой Габриэль Маурейра был вызван в сборную Чили до 23 лет.

Широкую известность Возинья получил благодаря выступлению сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года. Вратарь помог команде сыграть вничью с будущим чемпионом Испанией, сохранив ворота в неприкосновенности, а в 1/16 финала кабовердианцы лишь в дополнительное время уступили Аргентине со счетом 2:3.

По итогам турнира Возинья вошел в символическую сборную ЧМ-2026 по версии ESPN, а также был выбран лучшим вратарем в голосовании болельщиков. В опросе он опередил обладателя "Золотой перчатки" Унаи Симона.

Во время чемпионата мира голкипер находился без клуба, однако его выступление резко повысило интерес со стороны команд. Ранее СМИ связывали Возинью в том числе с "Интер Майами", но в итоге он выбрал самый титулованный клуб Чили.

"Коло-Коло" 34 раза становился чемпионом страны и остается единственным чилийским клубом, выигравшим Кубок Либертадорес. Команда завоевала главный континентальный трофей в 1991 году.